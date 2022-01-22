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300萬人口城市全年GDP增速0％　省委書記放話：已退無可退

▲安徽,蚌埠,鄭柵潔。（圖／CFP）

▲安徽省蚌埠市2021年GDP增速為0％。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸各地近日陸續舉行「地方」小兩會，並公布年度經濟運行數據。值得注意的是，安徽省蚌埠市2021年GDP增速為0％，不僅未達成預期的計畫目標8.5％，數據相去還甚遠。對此，安徽省委書記鄭柵潔發出重話稱，蚌埠市經濟失速、發展失位、結構失衡的壓力凸顯，已經到了「退無可退、背水一戰」的關鍵當口。

▲安徽,蚌埠,鄭柵潔。（圖／CFP）

▲安徽省委書記鄭柵潔。（圖／CFP）

大陸各地近日公布2021GDP增速及2022年預期增速，值得注意的是，安徽省蚌埠市2021年GDP增速為0％，不僅未達成預期的計畫目標8.5％，數據相去還甚遠。對此，安徽省委書記鄭柵潔發出重話稱，蚌埠市經濟失速、發展失位、結構失衡的壓力凸顯，已經到了「退無可退、背水一戰」的關鍵當口。

《每日經濟新聞》報導，蚌埠市政府官網此前公佈的《關於蚌埠市2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2022年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》（以下簡稱「《報告》」）顯示， 蚌埠市2021年地區生產總值增速年初計劃目標為8.5%，全年完成0%。其中，第一產業增速年初計劃目標為3.6%，全年完成7%；第二產業增速年初計劃目標為9.2%，全年完成-8.3%；第三產業增速年初計劃目標為9.2%，全年完成5%。

《報告》指出，當前蚌埠經濟社會發展的實際，距離上級的要求、距離群眾的期盼，還有不小的差距，面臨不少問題和挑戰。此外，《報告》也提出2022年國民經濟和社會發展計劃主要預期目標，劃定GDP增長8%左右。

▲安徽,蚌埠,鄭柵潔。（圖／CFP）

▲安徽省蚌埠市。（圖／CFP）

對此，鄭柵潔指出，去年（2021）以來，蚌埠市推進創新發展、產業強市、改革開放取得了新成效， 但經濟失速、發展失位、結構失衡的壓力凸顯，已經到了「退無可退、背水一戰」的關鍵當口，必須牢固樹立「一日無為、三日難安」的責任意識，以奮起直追的志氣勇氣、永不懈怠的精神狀態、扎實務實的工作作風，忠誠盡職，迎難而上，跨越發展。

蚌埠市位於淮河中游，自古為採珠之地，有「珠城」美譽。 截至2020年11月，蚌埠市常住人口達329.64萬人，其中，城鎮居住人口有181.56萬人。數據顯示，蚌埠市近年來GDP增速逐年下降，2017年GDP增速為9.1%，2018年GDP增速為8.5%，2019年GDP增速為5.1%。

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