高盛評估2022中國GDP「保5」有困難　下修預測成長率4.3%

▲高盛預測中國2022年的GDP保5有困難。（圖／視覺中國CFP）

記者林彥臣／綜合報導

高盛（Goldman Sachs）12日下修中國2022年的經濟成長率預測，從先前預估的4.8%，調降到4.3%，主要的原因在於 Omicron變異株限制了商業活動與消費行為，但是在出口表現，可能影響較小。

根據CNBC報導，儘管相對於最初疫情爆發時，中國病例數量相對少，地方當局還是嚴格執行旅行限制和其他防疫措施，高盛的報告稱，「控制國內新冠疫情仍然是地方官員的首要任務」。

中國最高領導人在去年12 月的年度經濟計劃會議上強調，保持「穩定」是關鍵。

▲國際間的經濟分析人士普遍認為，中國的「零容忍」政策，至少到秋天。（圖／視覺中國）



許多分析人士預估，中國將維持疫情「零容忍」政策，至少到秋天，屆時中國共產黨將召開一次會議，預計將給予習近平主席史無前例的第三個任期。

分析界也普遍認為，中國當局將在3月的年度會議上宣布，2022 年至少成長 5% 的預測，中國官方的目標，高於高盛的預測。

高盛分析師也認為，為了調和實際增長與 GDP 目標之間的潛在差距，北京可能會部署更多刺激措施或放棄成長目標，就像 2020 年的情況一樣。

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