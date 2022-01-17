陸2021年GDP破114兆人民幣　年增8.1%

▲山東威海新能源車製造工廠。（圖／CFP）
記者蔡紹堅／綜合報導
大陸國家統計局17日介紹2021年國民經濟運行情況，局長寧吉喆表示，初步核實，全年國內生產總值114兆3670億元人民幣，按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。
寧吉喆提到，分季度看，一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%。分產業看，第一產業增加值83086億元，比上年增長7.1%；第二產業增加值450904億元，增長8.2%；第三產業增加值60兆9680億元，增長8.2%。
寧吉喆指出，全年全國居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長9.1％，兩年平均名義增長6.9％；扣除價格因素實際增長8.1％，兩年平均增長5.1％，與經濟增長基本同步。
寧吉喆提到，全國居民人均可支配收入中位數29975元，比上年名義增長8.8%。按全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入8333元，中間偏下收入組18446元，中間收入組29053元，中間偏上收入組44949元，高收入組85836元。
寧吉喆還說，全年全國居民人均消費支出24100元，比上年名義增長13.6%，兩年平均名義增長5.7%；扣除價格因素實際增長12.6%，兩年平均增長4.0%。
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