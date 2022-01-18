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不跟美國比GDP　陸副外長：大陸還有2億多家庭沒有抽水馬桶

▲▼大陸外交部副部長樂玉成。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部副部長樂玉成。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸昨公布2021年GDP增速等經濟成績單，按年平均匯率折算，全年國內生產總值達17.7兆美元，居世界第二。不過，大陸外交部副部長樂玉成18日表示，「讓14億人民過上好日子才是共產黨的奮鬥目標，要知道，中國還有10億人沒有坐過飛機，2億多中國家庭沒有抽水馬桶。」

中國大陸昨公布2021年GDP增速等經濟成績單，按年平均匯率折算，中國全年國內生產總值達17.7兆美元，居世界第二。根據國際貨幣基金（IMF）預測數據，美國2021年經濟增量約為2兆美元，中國的增量相較美國高出約1兆美元，中國GDP與美國的比例，也有望從2020年的70.5%，提高至77.3%。

2022宏觀形勢年度論壇今上午在北京舉行，聚焦中美關係和台灣問題。就近日大陸國家統計局發表2021年經濟數據，GDP成長率達8.1%優於預期，樂玉成說，「中國大陸的經濟總量超不超過美國，我們不感興趣，也不是我們的追求，讓14億人民過上好日子，滿足人民對美好生活的嚮往，才是共產黨的奮鬥目標。」

他舉例，「中國還有10億人沒有坐過飛機，2億多中國家庭沒有抽水馬桶，中國人獲得大學本科以上教育的比例僅有4%，而美國卻有25%。」

談到中美關係時，樂玉成說，美方將中國大陸定位為「最嚴峻競爭對手」，干擾內政、侵害核心利益、制裁高科技企業等，無所不用其極，面對這樣的極限競爭，「難道還指望中國無動於衷、束手就擒、當任人宰割的羔羊？那是100多年前的帝國舊夢，該醒醒了。」

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