傳台積電要改落腳中油宿舍區惹民怨　高市府駁斥：是謠言

▲現場太空包為生物製劑，添加在執行污染土方生物復育使用。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中油污染第三區整治一個多月後將解列、交地給台積電，但近日卻傳出台積電對市政府整治中油污染土地不具信心，有意移至未受污染的中油宿舍區及球場，這樣的消息讓長期爭取就地讓售的中油宿舍區居民表示強烈抗議。對此，高雄市環保局駁斥，污染整治工作如期如質進行，沒有搬到宿舍區的問題，屬不實謠言。

由高雄市國民黨議員李眉蓁、陳麗娜、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏、鍾易仲等組成的KK政線，今日上午出面召開記者會表示，為了提供台積電第一期建廠土地，高雄市政府砸大錢趕工，把需要17年的土壤及地下水整治工程縮短到2年。

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▲KK政線表示，傳出台積電對市政府整治中油污染土地不具信心，有意移至未受污染的中油宿舍區及球場。（圖／記者賴文萱翻攝）

工程動工至今，不斷傳出附近居民聞到開挖土壤逸散出來的臭氣，大家擔心毒氣逸散要求入場檢視，市府卻遲遲藉故推辭，讓地方更加不安，各種流言四起。更有人說台積電對「超速整治」土地似乎有環保方面的疑慮，有意轉至沒有污染問題的中油宿舍區及球場一帶設廠。

陳麗娜指出，台積電整治若只是挖起來曝曬，會有二次污染疑慮，解決台積電用地問題，卻不解決住戶居住問題，還想趕居民走，居民卑微要求，盼居住在原地。

傳言指向台積電用地可能會改變，整治變化危及現有居民，盼市府跟中油等各單位應出面積極處理，也希望第三方專家學者也能進入做監測。李眉蓁也強調，台積電要來大家都歡迎，但是不能犧牲居民權益。

▲KK政線強調，希望市府公開說明整治狀況，不能讓台積電設廠功虧一簣。（圖／記者賴文萱翻攝）

KK政線強調，希望市府公開說明整治狀況，不能讓台積電設廠功虧一簣。此外，一樣都是中油土地，陳其邁在污染區砸數百億整治招商，對宿舍區居民就地讓售的要求卻一拖再拖，這對小老百姓很不公平。

當地宏榮里里長陳宏榮則說，住戶居住權宜需重視，中油整治應有即時監控系統，宿舍區住戶居住權益，盼中油善意回應。宏毅里里長馮靖絨也認為，宿舍區是中油土地，市府很關心，但中油要更積極面對1157戶居民的居住權益，盼大家長期關注廠區汙染問題。

針對部分人士質疑中油廠區整治工作，高雄市環保局強調，污染整治工作如期如質進行，沒有搬到宿舍區的問題，相關搬遷的資訊，屬不實謠言。

▲環保局說明，高煉廠現場整治工作，目前依污染改善計畫書內容及進度執行。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局說明，高煉廠現場整治工作，目前依污染改善計畫書內容及進度執行，目前第三區工區現場已開挖完成，整治期間每日派員進行現場監督查核工作，除要求整治廠商確依改善計畫書內容規定辦理，並做好相關二次污染防治措施。

依據環境監測結果顯示，民眾最關心的苯濃度最高值僅1.04 ppb，遠低於管制標準40 ppb，另針對中油高煉廠土污整治工區周界設有微型感測器（9組）、移動式空氣品質監測車（1台），加上環保署測站（3站，楠梓、 仁武、左營測站），透過即時空品連續監測，隨時掌握整治過程是 否影響到周邊環境空氣品質。

除監測空氣品質外，也搭配鋼瓶及 FTIR 等不定期採樣分析，確保空氣中揮發性有機物質（包含苯）符合周界標準。

環保局表示，高雄市政府已與高煉廠鄰近 8 里里長開會溝通， 並帶里長至工區現場參訪瞭解實際整治現況，聽取里長建議，未來會持續將資訊公開外，會於廠區門口設置看板提供民眾閱覽，降低周遭居民的擔憂與疑慮，沒有宿舍搬遷的問題。