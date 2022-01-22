《茶金》真實主人翁曝光　「新光吳東昇」是貴人

▲公視改編新竹北埔茶商姜阿新人生故事的《茶金歲月》戲劇，收視率開紅盤，也讓人再度關注新光集團吳家維護古蹟的成果與禮讓之舉。圖為新纖董事長吳東昇。（圖／CTWANT、公視提供）

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公視時代生活劇《茶金歲月》改編新竹縣知名茶商姜阿新勵志故事，網路收視一舉奪得Nexflix等7影音平台冠軍，除了又悲又喜的劇情，屋齡75年風華絕代的姜阿新洋樓更令人印象深刻。

姜家古宅一度流入債權銀行手中，能列入古蹟，甚至峰迴路轉由子孫買回接手管理，「這要感謝許多貴人相助。」姜阿新外孫女廖惠慶說，「最關鍵貴人，即是金廣福文教基金會董事長吳東昇。」

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1月8日，廖惠慶在新北市翫雙溪書苑新書分享會後受訪，開頭就跟CTWANT記者提到吳東昇。原來姜阿新結束家族事業將洋樓抵押給合作金庫後，金廣福文教基金會於1995年租用洋樓至2014年交接給姜阿新後代子孫，維護管理近19年。

▲2016年金廣福文教基金會遷至新竹北埔忠恕堂，吳東進（左二）與吳東昇（右二）兄弟檔一同主持揭牌剪綵儀式。（圖／CTWANT、翻攝金廣福文教基金會臉書）

2012年合庫要法拍姜家古宅收回債權，「當時的承租者金廣福，才是擁有出標買阿公老宅的第一順位人！」也是荒野保護協會創辦人之一的廖惠慶說。後來吳東昇慷慨允諾放棄競標。

據客委會官網，姜阿新洋樓1946年興建，為新竹北埔旺族茶商姜阿新所有，委由竹東建築師彭玉理設計，採洋式風格得名。姜家於1967年轉移產權予合作金庫，直到2012年法拍由姜阿新後人等集資8,000萬元買回。

復原姜阿新洋樓經費龐大，新竹縣政府遂向客委會申請經費2,968萬元，加上縣府補助與所有權人自籌數百萬元等，於2017年展開修繕，2019年開放，現由姜阿新教育基金會管理，對外提供民眾參觀古蹟導覽。因此，也吸引《茶金歲月》時代劇在此開拍。

「新光吳家是新竹之光，洋樓物歸原主回到姜家，蔚為地方一樁美事。」身為北埔人、新竹縣古蹟文化環境再造協會會長古武南說，他也提到北埔是全國首波社區營造據點，即金廣福文教基金會與台大建築與城鄉研究所開始，奠定北埔古蹟重鎮，基金會出版的《北埔光景》還挨家挨戶贈送，讓居民印象深刻。

吳東昇擔任董事長的金廣福文教基金會於1995年成立，由新光集團創辦人吳火獅夫人梁桂蘭擔任理事長，後由么子吳東昇接任，他也是吳家於中壢起家的新纖（1409）董事長，事業還包括瑞興銀行（5863）、大台北瓦斯（9908）等。

吳東昇曾擔任過荒野保護協會顧問。2012年4月，廖惠慶聽堂兄說合庫董事會決定要釋出姜阿新洋樓法拍，「與家人商量後，決定也參與投標，我問了律師才知道，後代子孫並不能有優先出標權，我想到可以透過荒野共同認識的前輩，轉交一封信給吳東昇。」

「這封信是我用電郵發出的，信中描述小時候和阿公、阿嬤住在一起的童年時光，還有父母常常提起掛念的過去種種，家人們得知洋樓要被法拍了，想要把握機會合力買回。」廖惠慶並於信中附上多張童年與姜阿新阿公、阿嬤、父母、手足共同居住洋樓生活點滴照。

▲姜阿新外孫女廖惠慶一提起童年跟著阿公阿嬤生活點滴，臉上洋溢欣喜滿足笑容。（圖／CTWANT提供）

「發出電郵的那一天，前輩說已轉達給吳東昇董事長，沒想到也就在同一天，吳東昇就給了回覆，允諾說金廣福不會參加洋樓的法拍會。」廖惠慶收到口訊當下，心中震撼到熱淚盈眶。

「如果不是吳董事長的成人之美，我們可能沒有機會重回阿公家，一圓父母日夜所思的願望。」她娓娓道來與貴人吳東昇的這段緣份。《茶金歲月》從去年11月上映至今觀眾回響不小，也帶旺銷售姜阿新女婿廖運潘原著《茶金歲月》－北埔姜阿新洋樓的故事，目前已進入第五刷。

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