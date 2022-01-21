快訊／高雄港爆防疫破口！　確診父1傳10船上曾「脫口罩喝飲料」

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（21）日公布增加10例確診，其中，在高雄港跑單幫的引擎維修師確診男童父親（案18156），同事有7位感染，另外同時間去診所看病的患者3位也中招，初步判定為Omicron。高雄市衛生局表示，確診父1/13搭乘交通船時，一起曾拿下口罩喝東西的日用品經銷商也確診，推測感染源頭與新光輪有關。

▲▼高雄港群聚染疫事件關係圖。（圖／高雄市政府提供）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，新光輪屬於外籍商船，主要登記國別獅子山，上一個停靠地是馬尼拉，下一個則是濟州島，這導致某家工程公司出現6人感染，其中包含個案18156感染，以及接駁交通船駕駛也感染。

他提到，根據掌握狀況，因為新光輪停在中島，要上船的工作人員都得搭乘交通船，初步判斷確診父1/13、1/14上船，1/15發病，而1/13在船上一起拿下口罩喝東西的日用品經銷商也確診，上船時間點與發病時間相符，因此推斷感染源頭可能就是新光輪。

不過，過程試圖透過CDC向新光輪發出詢問船上是否有個案，但目前回應是沒有，然而從目前確診個案看起來，跟新光輪接觸相當明確。

高雄市長陳其邁表示，由於港區作業屬交通部轄管，已有告知交通部，針對個人防護部分可以加強，另外，確診父曾登上的麥拉輪號現在在高雄外海，不知道今天會不會進港，如果有的話將會要求全部採檢。

至於確診男童媽媽（案18167）部分，據了解她是水產公司一線作業員，市府表示，這家水產公司職場接觸者240人全部陰性，工作內容沒有對外接觸顧客，狀況都在掌握當中，因此公司足跡部分不需對外公布。

▲高雄港20日深夜擴大採檢疑傳出有5人確診，確診案例恐突破10人以上。（圖／記者吳奕靖翻攝）



陳其邁表示，今天10名個案分成2部分，一部分跟新光輪有關，有7例，另外3例是個案19日去耳鼻喉科門診看病前後30分鐘內的患者。昨天採檢Ct值是30以上，沒有症狀，但還是發生感染狀況。

陳其邁表示，這兩個群聚有個特性，從感染到確診時間都非常短，尤其在耳鼻喉科門診，意思是潛伏期非常短，一天感染就發病。另外，基因定序初步比對核酸檢測，判定為Omicron。

▲▼男童父疑登國際輪船染疫，高雄港急增篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據疫調顯示，男童父1/10有到高雄港碼頭進行維修，當時登上國際商船麥拉倫輪船，1/13、1/14也有到另一艘國際輪船新光輪上進行維修，1/15出現相關症狀，一直到1/19因為男童先確診後才被揪出。

由於感染源初步已排除男童父的北部旅遊史，因此高市府針對1/10麥拉倫輪船登船跟岸邊工作的人，1/10-1/19新光輪船登船跟岸邊工作的人，進行必要匡列及擴大篩檢。

▲高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）