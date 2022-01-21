直接不演了！人妻「偷吃已婚男」掀女兒爭奪戰　1無恥要求引爆怒火

▲老婆外遇要離婚，還要求過戶房子。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

人妻外遇離婚，把女兒帶走，還要求先生房子過戶到她名下！一名人夫心碎表示，老婆日前坦承自己愛上已婚男，雙方都打算各自離婚再共組家庭，「她的意思是覺得自己對不起我，她要提出離婚，但是想要帶女兒走」，還請他看在女兒的份上，把現在住的房子過戶到她名下。

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，最近和老婆關係不好，鬧到快離婚，想不到老婆直接攤牌不演了，承認自己愛上已婚男，「但是目前雙方只是精神出軌，沒有更進一步」，對方也打算要離婚，所以老婆想帶著女兒和對方重新共組家庭。

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▲老婆的要求令他瞠目結舌。（圖／翻攝自匿名公社）



原PO一聽簡直晴天霹靂，和老婆結婚7年都算恩愛，如今提出離婚，連女兒都要帶走，「開什麼國際玩笑？讓我女兒叫另一個男人爸爸？」最讓他難以接受的是，「她（老婆）還說她沒有固定工作，而對方要付贍養費，所以看我能不能看在女兒的份上，把現在住的房子過戶到她名下」，厚臉皮程度讓他難以置信，大罵「妳想給我戴綠帽，還敢要我比照辦理，雙手送上房子？是誰給妳的勇氣？」

網友紛紛替原PO抱不平，「這種情況你完全可以蒐集證據，連女兒都不給她，還想房子」、「她傻了嗎？標準得了便宜還想賣乖」、「驗證了人不要臉天下無敵」、「哈哈哈抱歉抱歉 ，不是笑樓主，是您的夫人實在太幽默了。」