狠男駕車衝撞前妻夫婦　壓車底還倒車輾壓再下車痛罵拍照

▲男子駕車衝撞前妻夫婦，還下車痛罵。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄呂姓男子與前妻離婚後，自認雙方間有債務糾紛，又遭前妻聲請核發保護令獲准，懷恨在心。竟趁著前妻與再嫁的丈夫走在路上時，駕車正面衝撞2人，撞倒2人後還倒車輾壓，而後下車，不顧前妻躺在地上哀號，對她痛罵，並拿出手機拍照。一二審均認定他犯「家暴殺人未遂」、「違反保護令」等罪，分別判刑5年8月與3月，違反保護令部分先行定讞，家暴殺人未遂罪上訴最高法院後，最高法院21日駁回上訴定讞。

判決指出，呂男與前妻離婚後，2人仍時常有摩擦，前妻於2020年9月間向法院聲請核發保護令獲准，呂男接獲通知後非常不滿，先打電話給前妻留言：「家暴令哩去家暴令啦，家暴令有辦法保護你24小時嗎，你這個……啊這樣好了，讓你在高雄吃不下、住不下（台語）。」隔天又傳送一張躺在病床、插有鼻胃管男子之照片，且在下方註記：「人不犯我，我不犯人，人若犯我，雖遠必誅」，騷擾前妻。

隔了3個月後，呂男認為雙方間債務仍未解決，晚間6點多，他在高雄鼓山區南屏路西側，看見前妻與之後再婚的楊姓丈夫2人在路上行走，準備返家。呂男隨即將車輛倒頭，趁著前妻2人過馬路時，駕車加速衝撞2人，將2人撞倒後，又故意倒車輾壓前妻，前妻痛苦在車底下哀號，至於楊姓男子則是當場昏迷。

呂男隨即下車，對哀號中的前妻不斷痛駡，並拿手機拍下哀號慘狀。路人報警，警方趕到現場，呂男當場表明自己是肇事人，並倒車讓警消人員救護2人。前妻送醫後受有骨盆挫傷併右側骨折、頭部外傷併頭皮血腫、右踝開放性傷口、右足及右踝擦挫傷等傷勢；楊男則是昏迷，受有頭部外傷併頭皮撕裂傷約7 公分、右肘挫傷、雙下肢挫傷，外傷性顱內出血、右腳踝骨折、開放性傷口等傷害。

一二審法院審理後，均認定他違反保護令，判刑3月、得易科罰金9萬元；另外衝撞部分，則都判刑5年8月。呂男雖主張自首得以減刑，但法院均認為，呂男在交通繁忙之路口犯案，該路口往來車輛、行人甚多，許多人都目擊他犯案，但呂男還下車咆哮並持手機拍照。可見他「態度囂張係自知無法推卸，為基於預期邀獲減刑之寬典方為自首之行為，而與一般出於真誠悔悟而自首之情況迥異，難認其係發自內心之悔悟，」因此均未減刑。違反保護令部分先行定讞，至於殺人未遂罪部分上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞。