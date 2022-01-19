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相愛不結婚！原因竟是「有小孩」：不想幫養別人的種　她氣炸

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲原PO的朋友因為「不想幫別人養小孩」，遲遲不與交往對象步入婚姻。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

若是深愛對方，是否就能夠接納對方的一切？有位網友在《爆怨公社》分享，自己朋友明明有一位穩交的對象，卻遲遲不結婚，原因竟是因為對方「離過婚且有小孩」，讓原PO當場氣炸。

原PO表示，「我朋友跟一位離過婚且有小孩的女生交往，卻遲遲不與對方邁向婚姻」，而原因竟是「如果真的走到結婚了，會有替別人養小孩的感覺」，雖然朋友曾猶豫不決問原PO，「是否該接受她」，但後來還是因為「不想幫別人養小孩」，因而作罷。

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原PO不禁傻眼，「我真的很想大罵我這位朋友，難道離過婚有小孩就不能接受新的愛情嗎？」原PO認為，每個人都渴望幸福的愛情，即使離過婚有小孩又如何，「重點那位女生離婚的原因，還是因為前夫偷吃和家暴」，並直言如果朋友沒辦法接受，就不該浪費女方的青春，「不然只會讓我覺得很幼稚而已」。

貼文一出，網友紛紛支持原PO的觀點，「不是自己親生的就是不一樣，但如果有這個想法，真的就離人家遠一點」，「如果會介意那乾脆不要！人都是自私的，你嫌棄人家，說不定人家也嫌棄你啊」，「抱著心魔結婚，那是會出問題，沒有大愛心，就不要裝著大愛，最後雙方痛苦而已」。

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