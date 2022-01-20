6點睜眼忙到半夜12點！菜鳥「通勤3小時」換得37K　網驚呼CP值好低

▲一天通勤3小時，回到家還得繼續工作到12點。非當事人。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

從睜開眼就開始工作，一路忙到半夜12點才能休息，每天還得花3小時通勤，這份工作值得嗎？一名上班族女子透露，她每天6點起床，搭車1個多小時到公司，「表訂六點下班，但都加到7-8點，再搭1小時公車回家」，進入這家公司後幾乎沒有下班時間，也失去生活品質，但疫情期間不敢換工作，「是否自己適應能力太差？年後是否該撐下去？」

原PO在Dcard表示，她任職的是大公司，月薪37K、年終2.5個月、月休8天，整天坐辦公室盯電腦螢幕8小時，由於是責任制，幾乎都要加班1、2個小時才能走，中午休息時間也是邊忙邊吃，「回家繼續整理題材給主管，應該說是整理明日要用的資料，平均整理到晚上12點，1點就寢。」

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▲超時工作只賺37K。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



近期原PO體力快吃不消，下午就疲憊想睡覺，每天睜開眼一路工作到半夜，但看看身邊同事，每個也都忙到很晚下班，隔天到公司依舊繼續拚，不禁懷疑自己適應能力太差，「同事好像都很習慣，因為疫情很難找工作，所以有點猶豫是不是忍一下，訓練自己抗壓性...。」

網友認為，「我覺得要看妳是否是在工作上感到開心的，但是這樣看下來，覺得生活很沒品質」、「才37K，不值…」、「大學時也是通勤至少三小時，從那時我就發誓未來工作通勤絕不找超過一小的，每天只有起床、上課、上班及睡覺的日子真的很痛苦」、「通勤3小時領37K ，真的很不划算」、「這工作CP值太低了」。