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社會 社會焦點 保障人權

「高端開打、5天死6人」別轉傳　陸網軍套用鄉民口吻散播假訊息

▲▼法務部調查局本部。（圖／記者湯興漢攝）

▲法務部調查局本部。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

近期若收到網友分享「高端開打、5天死6人」等訊息，別急著轉傳，以免成為造謠幫凶！調查局發現「境外敵對勢力」竄改PTT文章植入假訊息，截圖保留頁面外觀，透過400個假帳號在本土知名網站或臉書層層轉傳，再由不知情民眾分享，完成以假亂真、挑起對立的最後一哩路，調查局除持續溯源追查，更呼籲大眾提高警覺。

調查局雖沒明講「境外敵對勢力」是否來自對岸網軍，但定義這一波假訊息攻勢屬於「認知作戰」，且手法更升級、更高明，去年調查局全面查辦有關新冠肺炎疫情假訊息，當時謠言多半利用圖片造假，部分文字用語跟本地習慣有差異，甚至日期都弄錯，很容易辨識。

▲▼疑似大陸網軍多層次散布假訊息示意圖。（圖／調查局）

▲調查局查出多層次散布假訊息示意圖。（圖／調查局提供）

但調查局去年底察覺，知名本土網站「卡提諾論壇」出現約20個帳號，頻繁發表國內疫情及政治相關假訊息，例如「鄉民爆料高端二期試驗出現嚴重副作用」，連受試者編號都有，「但被高端要求保密」，或以「高端殺人鐵證」、「高端開打、5天死6人」等聳動文字，指稱「陳時中知悉高端試驗存在不良反應，仍強推高端上線」等語。

更引人注意的是，這些po文引用許多來自PTT文章的截圖，頁面格式一模一樣，用語全是國內鄉民口吻，看起來真有其事，所以不少國內網友深信不疑、轉發分享。

調查局追查發現，活躍於「卡提諾論壇」的20個po假訊息帳號，本身就是假帳號，使用一次性、用完即丟的手機門號，以及從黑市買來的電子郵件信箱註冊，且登記的手機門號都來自境外，但無法判斷是否來自對岸。

此外，調查局查出假訊息所用PTT文章截圖，是利用網頁瀏覽器的開發者模式，叫出網頁原始碼，將原po的文字內容竄改成假訊息後截圖，先在「伏苓有點兒甜」等幾個有對岸、柬埔寨背景的臉書粉絲專頁，進行第一層散布。

接著用400個臉書假帳號進行第二層分享，廣泛散布到我國地方社團、宗教、生活娛樂等各類公開的臉書社群，由不知情的社群成員進行第三層轉發，藉此完成假訊息深入社會各階層的最後一哩路，讓人看完產生錯誤認知，甚至挑起對立。

調查局去年底約談多名散布訊息的網友，發現他們都屬於第三層造謠幫凶、本身無配合造假的惡意，由於這波假訊息攻勢貼近國內社群常用圖文形式及慣用語，很容易以假亂真，且層層轉傳機制也提高查緝難度，調查局呼籲大眾謹慎判斷網路訊息，勿任意轉發散布，以免觸法。

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