「COSPLAY國中生交配派對」　警突襲摩鐵撲空！他惡搞仇家下場慘

▲有人在臉書PO號召國中生參加交配派對，引發警方注意。（圖／翻自臉書）

記者蔡怡萍／高雄報導

臉書上轉傳名為「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」的活動，表示在台中一處精品汽車旅館舉辦，註明男性入場費1人2萬、國中女生免費，且參加者需自備COSPLAY服裝，不當內容引來警方注意，前往現場後查無相關的訂房或活動，才發現是假消息，並循線找出是有心人士為陷害發文粉專所有者，才故意號召這種違法的活動，高雄地院將惡作劇之人以違反兒童及少年性剝削防制條例判刑2月，得易科罰金。

網傳在2020年5月23、24日在台中一家汽車旅館要舉辦一場「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」，男生須繳2萬元入場費，而國中女生入場費用全免，想藉此吸引人來參加，活動有近500人表示有興趣。台中警方當天前往臨檢，現場沒看到有開趴民眾聚集，旅館人員也說最大的房間最多也只能容納4人，且沒有收到訂房開趴的訊息，才發現這個活動是一個惡作劇。

台中警方追查，發出訊息的粉絲專頁為高雄一名張姓男子所有，但張男到案時對警方表示自己沒有發過這樣的活動，也沒有經營粉絲專頁，循線查出是另名孫姓男子冒用名義開設的。孫男坦承犯行，因為跟張男前有嫌隙，才假借他的帳號張貼活動訊息，以這種惡作劇的方式報復張男，台中警方移請高雄地方檢察署偵查起訴。

高雄地院認為雖然是假消息，但公開散佈以金錢為引誘、暗示與兒童少年性交易、使不特定人群都可瀏覽有價性交易之訊息，仍屬不當行為，判惡作劇的孫男有期徒刑2月，可易科罰金1000元折算1日。