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什麼都可以！執行署追繳罰款　不只房屋車輛…連漁船都可以查封

▲▼滯繳罰鍰者要小心，宜蘭分署連2艘大漁船及車輛電視手機都查封。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼滯繳罰鍰者要小心，宜蘭分署連2艘大漁船及車輛電視手機都查封。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭分署近期加強執行交通罰款及酒駕或ETC通行費欠繳案件，從去年11月開始以查扣動產、不動產強硬手法執行，不僅現場執行100次，查封76筆不動產、2輛汽車、數十件衣物、1台電視、1台電腦螢幕、2副頭戴式立體眼鏡、數十組手機保護貼、傳輸線及皮套…等動產，甚至還查封了2艘漁船！

▲▼滯繳罰鍰者要小心，宜蘭分署連2艘大漁船及車輛電視手機都查封。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭分署表示，針對欠繳交通罰鍰及國道通行費義務人，除迅速扣押存款、薪資、股票等財產，如發現違規者有車輛、土地、房屋等財產，亦依法查封、拍賣，並積極派員至義務人住居所、營業地、就業地及可能出沒處所現場執行。許多義務人看到執行分署書記官及執行員找上門，都嚇到趕快乖乖拿錢出來繳清或申辦分期。

而遇到明明有能力繳納卻故意欠繳者，如其名下有動產可供執行，宜蘭分署亦祭出「查封動產」手段，促其積極解決欠款問題。宜蘭分署專案期間積極清查交通違規者名下財產，發現其中有2位義務人名下有漁船，其中1位宜蘭縣頭城鎮張姓男子積欠健保費14萬6,899元、勞保費10萬2,590元、就業安定費3萬2,987元及交通罰鍰8,940元，總滯納金額高達29萬1,416元。

另1位宜蘭縣宜蘭市吳姓男子積欠健保費9萬7,366元、勞保費9萬9,617元、就業安定費7萬2,729元及交通罰鍰1,200元，總滯納金額亦高達27萬912元。

張、吳2人名下皆有漁船，張男名下漁船總噸位高達85.67噸（淨噸位25.7噸），全長24.45公尺（船長17.66公尺），船員人數可達15人；吳男名下漁船總噸位亦高達36.92噸（淨噸位11.08噸），全長21.78公尺（船長18.28公尺），船員人數可達14人。

經宜蘭分署積極調查2艘漁船入出港紀錄以確認漁船停泊港後，由行政執行官親自率隊至現場查封，順利找到2艘漁船，並由執行員在各該漁船船身貼上封條，完成查封程序，其中吳男已於查封後向宜蘭分署申辦分期繳納。宜蘭分署表示，查封不一定會拍賣，僅是督促義務人積極出面解決欠款問題。

另外，部分義務人雖有繳款意願，但因欠款金額過大，難以提出符合分期規定的清償方案，宜蘭分署站在協助民眾處理問題的立場，也會曉諭義務人身邊如有一定價值的物品，可提供分署查封、拍賣抵償欠款，以減輕還款壓力。

宜蘭縣員山鄉某通訊行負責人，積欠營業稅10,278元、健保費13萬9,004元、勞保費及勞工退休金63萬5,724元、交通罰單4,000元及機車燃料使用費450元，總滯納金額高達78萬9,456元，宜蘭分署執行人員至通訊行現場執行時，負責人向執行人員表示因受疫情影響生意不佳，雖有還款意願，但實在沒有能力清償鉅額欠款，在執行人員曉諭下，負責人願意提供通訊行內手機保護貼、傳輸線及皮套等手機周邊用品給執行人員查封，並希望透過執行分署聯合拍賣提升買氣，拍賣金額全數抵償欠款，以減輕還款壓力。

宜蘭分署呼籲民眾，酒後駕車除嚴重危害交通公共安全，更對他人生命、身體造成重大威脅，政府已屢次宣導切勿酒駕，然酒駕肇事致人死傷案件仍層出不窮，宜蘭分署呼籲民眾不要挑戰政府防制酒駕的決心。

而欠繳違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費經催繳而不繳，都將由各主管機關移送法務部行政執行署各分署進行強制執行。如案件已移送執行，請儘速向各執行分署聯繫，收受各執行分署公文切勿心存僥倖或置之不理，如無法一次清償，亦應主動聯繫各執行分署洽詢分期事宜，以免愛車、存款、薪水、甚至不動產、船舶或其他動產遭查扣，得不償失！

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