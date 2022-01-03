另類投資理財！宜蘭分署4日拍賣零股　金融傳產人壽都有

▲1/4登場的宜蘭分署拍賣會，股票零股也拍賣。（圖／宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

農曆年節即將到來，想為自己投資理財、居家汰舊換新或與親友交換禮物，苦無物超所值的物件嗎？快來法務部行政執行署宜蘭分署找好貨！宜蘭分署1月份123聯合拍賣日將於1月4日下午3點登場，拍賣標的中最受矚目的是有多家公司股票拍賣，種類繁多，從金融、傳產、人壽都有，如華泰、陽信、板信、欣欣水泥、太平洋電纜、南山人壽等多家公司股票。

宜蘭分署表示，1月4日下午3點登場的也有拍賣基隆市名宅麗景天下、新北瑞芳房屋等多筆不動產，動產方面更是琳瑯滿目，有聚寶盆、鹽燈、大理石花瓶、原木茶几、白蘭地、VR眼鏡及多家公司股票，想趁年節開運轉運、投資理財的民眾，歡迎來宜蘭縣宜蘭市中山路二段261號1樓宜蘭分署拍賣室投標。

至於，拍賣標的的多家公司股票，從金融、傳產、人壽都有，如華泰、陽信、板信、欣欣水泥、太平洋電纜、南山人壽等多家公司股票。除了股票，也還有開運聚寶盆、鹽燈、大理石花瓶、原木茶几、白蘭地、VR眼鏡、超值衣物、貼標機、螢幕保護貼、手機快充線、咖啡豆、面膜、潔顏霜，從喝的、用的、開運理財的一應俱全，歡迎有興趣的民眾至法務部行政執行署全球資訊網（http://www.tpk.moj.gov.tw）或宜蘭分署全球資訊網（http://www.ily.moj.gov.tw）查詢相關資訊。