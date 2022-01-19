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想拚功獎竟造假還搶同事績效　離譜消防員淪貪污犯判刑2年

▲▼台北市消防局隊員范峻恩。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲台北市消防隊員范峻恩（中）涉用假績效企圖拚功獎，還A走同事業績。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市政府消防局前隊員范峻恩2018年於任內，涉捏造245個住宅用火災警報器安裝對象，想藉此衝績效拚功獎但被查獲，2020年間又涉竄改公務紀錄，將同事推廣住警器的績效變到自己名下，事發後被記1大過還一度被羈押禁見，由於他認罪並繳回犯罪所得，台北地院今依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪合併判刑2年、緩刑5年，全案可上訴。

本案源於台北市府針對沒設置火警自動警報設備的住宅，開放住戶填表申請通過審查後，就免費安裝住警器，每址每戶限補助1組，並由轄區消防分隊到府推廣，消防隊員若推廣安裝的績效達標可記嘉獎。

范峻恩於2018年任職松山中隊八德消防分隊期間，因想衝推廣績效拚功獎，但挨家挨戶拜訪勸說很容易被民眾拒絕，他涉利用身分證產生器隨機捏造申請人資料，填單後自行審查通過，藉此造假245組住警器安裝紀錄，並把共值約5萬元的住警器帶回家。

消防局發現范峻恩搞鬼，要他繳回住警器、記1大過處分調往中山中隊圓山分隊，且不准他再處理這項業務，但2020年間，范峻恩又找到機會辦理住警器推廣業務，雖親跑轄區拜訪，但發現其中5戶的資料已先被同事登記。

范峻恩不甘白跑一趟，涉登入電腦竄改公務紀錄，將這5組住警器推廣績效變到自己名下。這次消防局不再原諒，經檢方指揮廉政署搜索約談，范男到案一度被羈押禁見，認罪願繳回犯罪所得。

北院審理後，今依利用職務詐取財物罪判刑1年10月，另依妨害電腦使用罪判刑1年2月，合併應執行2年徒刑，並宣告緩刑5年，可上訴。

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