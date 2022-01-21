　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北青農聯名「希望市集」　用行動鬥陣挺在地農產

▲新北青農聯名「希望市集」 用行動鬥陣挺在地農產。（圖／新北市農業局提供）

▲新北青農聯名「希望市集」，用行動鬥陣挺在地農產。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極鼓勵青年返鄉從農，自開辦青農力輔導計畫，已輔導超過百位青農，新北青農聯誼會會員人數也大幅增長，展現新北農業實力。市府農業局推動青年返鄉從農外，也積極協助農友開創銷售通路，輔導新莊區農會辦理青農希望市集，於24日上午9時至下午4時於農會本會大樓前廣場辦理，讓在地民眾於農曆年前，能選購本市青農們的優質商品。

新北青農聯誼會第4屆次新任會長盧苡甄，家中於淡水經營「牛埔有機農場」，畢業後即投入農業，辦理食農教育推廣有機，也與聯誼會幹部為青農夥伴拓展銷售據點，與新莊區農會合作辦理新北青農展售會，於24日上午9時至下午4時於農會本會大樓前廣場辦理，現場會有10多位新北青農參與展售，共計15個攤位販售各式農產品。

▲新北青農聯名「希望市集」 用行動鬥陣挺在地農產。（圖／新北市農業局提供）

▲青農希望市集於新莊農會中港分部辦理，現場販售新鮮現採蔬菜。

包含獲獎蜂蜜、新北好茶、香草蛋捲及農產加工品等多種品項，除了眾多青農現場展售並提供優惠價格外，屆時將有直播活動，介紹現場青農攤位與商品特色，讓民眾更加瞭解新北青農，同時也舉辦互動抽獎，將從參與民眾中抽出6份青農大禮包，內容物包含茶葉、蜂蜜、果醬及多款農產加工品。

盧苡甄會長表示，青年返鄉從農相當辛苦，常常要看天吃飯，每分農產收穫更顯珍貴，是青農與土地的心血結晶，也是農業永續發展的重要環節，希望大家不吝給予支持，選購這些保證新鮮現採、自然健康的農產品。

▲新北青農聯名「希望市集」 用行動鬥陣挺在地農產。（圖／新北市農業局提供）

▲青農希望市集於新莊農會中港分部辦理，現場販售新鮮現採蔬菜。

新莊農會總幹事陳松鶴表示，青農象徵農業傳承，未來本會（隔週四）及中港分部（隔週一）將交互辦理青農展售，協助青農增加收益外，也提供本會鄰居及客戶安心選購優質農產的據點，歡迎大家追蹤本會粉絲團掌握希望市集最新消息。

農業局長李玟表示，農業局與在地農會及新北青農們密切合作，協助拓展銷售通路外，同時積極輔導農友投入有機、友善契作，提升綠覆率，促進綠色消費並減少食物里程，創造綠色責任與永續發展，讓市民朋友買得安心，也吃得健康，近期新冠肺炎疫情升溫，各位好朋友們可以多多利用本局「美味農業得來速」網站，只要動動手指就能輕鬆購買本市優質的農漁產品。

▲新北青農聯名「希望市集」 用行動鬥陣挺在地農產。（圖／新北市農業局提供）

▲1月24日將於新莊區農會本部廣場辦理青農希望市集，現場將販售青農有機蔬菜、蜂蜜、茶葉等相關優質農產。

【更多新聞】

快訊／防疫計程車司機確診再+1！桃機休息室有足跡　恐怖Ct值曝

基隆男左胸插針筒陳屍床上！身旁有一包粉末　家人嚇壞報警

60公斤麝香豬摔下車倒路邊！飼主出面解釋　新北動保處繼續追

出訪宏都拉斯擬過境美國？　訪視獨居老人賴清德低調不回應

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬　同性婚姻配偶也受惠

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
快訊／擠下韓國！　台灣最新棒球排名重返世界第二名
快訊／Keanna「失控誤判」道歉了：停止攻擊那位我想保護的
「潘茹玉」失聯至少罰50萬！入境秒搭友人機車落跑　警上門慘了
鳳梨激戰4寶媽！爆料者身分曝　他為「尺寸太大」等4事道歉
數位疫苗證明今開放使用！12場所打2劑才能進　申請QA一次看
從這感染就糟了！名醫曝高雄+3匡列關鍵　未來一週決定「年怎麼
快訊／Keanna崩潰喊話「有關係」　ØZI深夜突發文：我就

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北青農聯名「希望市集」　用行動鬥陣挺在地農產

國道一號南向305公里麻豆段　2車事故翻覆車堵2公里

機車噴飛1死4傷！三寶追撞停等紅燈騎士　車頭撞爛卡人行道

好康再加碼領夜市券　安心住台南享受迺夜市小確幸

嘉藥USR愛心義剪　港仔西漂亮過好年

快訊／國道1號麻豆段「2車事故」！轎車撞爛翻覆　車流回堵2公里

台南市若出現COVID-19本土病例　黃偉哲：三大啟動、保存醫療量能避免感染

免費AI口罩配戴偵測警示方案　首波10間在地店家即將上線

春節前防範肇事與交通違規　桃警加強取締違規與酒駕

華泰名品城絕代風華潮新年　體驗華燈初上綿延1.7公里璀璨燈籠海…

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

騎士喬位亂移車「1格擠2台」　他制止遭回嗆：這邊都這樣！

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

搬運煙火手滑落地大爆炸！　現場巨響火光沖天滿地狼藉

陳喬恩認愛2年幸福肥頻被傳懷孕　半年狠甩11公斤：都來誇誇我啦！

行人不看路遭機車撞上倒地　起身裝沒事...下秒穿鞋走人

新北青農聯名「希望市集」　用行動鬥陣挺在地農產

國道一號南向305公里麻豆段　2車事故翻覆車堵2公里

機車噴飛1死4傷！三寶追撞停等紅燈騎士　車頭撞爛卡人行道

好康再加碼領夜市券　安心住台南享受迺夜市小確幸

嘉藥USR愛心義剪　港仔西漂亮過好年

快訊／國道1號麻豆段「2車事故」！轎車撞爛翻覆　車流回堵2公里

台南市若出現COVID-19本土病例　黃偉哲：三大啟動、保存醫療量能避免感染

免費AI口罩配戴偵測警示方案　首波10間在地店家即將上線

春節前防範肇事與交通違規　桃警加強取締違規與酒駕

華泰名品城絕代風華潮新年　體驗華燈初上綿延1.7公里璀璨燈籠海…

提早發下學期課本「老師12字封印」　家長笑翻：再丟也是命

擠下韓國！最新世界棒球排名　台灣重返第二名平史上最佳

快訊／Keanna認「失控誤判」道歉了！還是想保護ØZI：停止攻擊那位

陳時中安全下莊之策　綠營驚爆竟是「陳建仁」

直播／DIOR「手套」預告最新男裝　釣出大牌設計師：等不及想看

防烏克蘭遇襲　拜登再警告：俄軍跨過邊界就算入侵

11.6萬考生參與學測今登場　最後提醒看這裡

才爆回不來台灣…明道返台先告他！祝釩剛深夜發聲：我又惹麻煩了嗎

女騎士自摔告卡車肇逃　2分鐘影片打臉鑽縫式水溝蓋跑法

必搶情人節限定美妝！diptyque玫瑰之水淡香精　YSL紅絲絨唇膏＋氣墊美翻天

空翻7次不難！街頭變遊樂場　特技玩家「扶手當溜滑梯玩」

地方熱門新聞

82歲老翁駕車追撞　機車噴飛1死4傷

國道一號南向305公里麻豆段2車事故

即／國道1號麻豆段2車事故！轎車撞爛翻覆

好康再加碼領夜市券迺夜市小確幸

嘉藥USR愛心義剪

終結「摸乳巷」佔用40年　釘子戶點頭讓土地　

台南市若出現COVID-19本土病例避免感染

防範肇事交通違規　桃警加強取締酒駕違規

免費AI口罩配戴偵測警示方案

大學學測明登場　桃園9考場加強防疫整備

酒駕蛇行遭警攔檢竟大聲咆哮嚴辦

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

大湳市場攤商確診　社區600人採檢結果曝

逼走基地台斷訊　嘉縣水上鄉訊號回來了

更多熱門

相關新聞

西堤、大湳市場確診足跡橫跨雙北　高鐵2站、西門捷運站

西堤、大湳市場確診足跡橫跨雙北　高鐵2站、西門捷運站

桃園西堤傳播鏈延燒，案18116的1家4口接連染疫，目前已匡列隔離。新北市衛生局今（20）日公布案18116在新北市公共場所的足跡，範圍涵蓋高鐵桃園站、板橋站，以及捷運板南線頂埔、西門站。

快訊／台2線聯結車翻覆！整台翻落海邊

快訊／台2線聯結車翻覆！整台翻落海邊

快訊／科技廠女染疫足跡曝　曾搭桃園公車轉捷運板南線

快訊／科技廠女染疫足跡曝　曾搭桃園公車轉捷運板南線

快訊／亞東護理師3歲兒子「陰轉陽」確診　Ct值25.85

快訊／亞東護理師3歲兒子「陰轉陽」確診　Ct值25.85

不肖業者賣仿冒LV口罩　不法獲益破4億元

不肖業者賣仿冒LV口罩　不法獲益破4億元

關鍵字：

新北農會青農市集

讀者迴響

熱門新聞

小商人搜集25受害人提告　青青道歉了

快訊／居檢失聯潘茹玉　竟跑回北投家

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

鳳梨直播發火：我承認！　自爆2年前「服務很多人」

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

快訊／Keanna崩潰喊話　ØZI深夜突發文！

睡前肚子餓？醫認證「6種宵夜吃不胖」

桃教育局：明1國中1高中停課1天

即／高雄幼兒園＋消防分隊匡列111人　PCR結果出爐

快訊／鳳梨出來解釋了！直播3.8萬人湧入朝聖「鞠躬道歉」

強雨彈上膛！大寒大雨3波變天全台濕

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴4500轟出門

《單身即地獄》配對情侶確認「已分手」

柚子有新哥哥！開車接新的蒜頭狗

更多

最夯影音

更多
疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例
鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面