▲新北青農聯名「希望市集」，用行動鬥陣挺在地農產。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極鼓勵青年返鄉從農，自開辦青農力輔導計畫，已輔導超過百位青農，新北青農聯誼會會員人數也大幅增長，展現新北農業實力。市府農業局推動青年返鄉從農外，也積極協助農友開創銷售通路，輔導新莊區農會辦理青農希望市集，於24日上午9時至下午4時於農會本會大樓前廣場辦理，讓在地民眾於農曆年前，能選購本市青農們的優質商品。

新北青農聯誼會第4屆次新任會長盧苡甄，家中於淡水經營「牛埔有機農場」，畢業後即投入農業，辦理食農教育推廣有機，也與聯誼會幹部為青農夥伴拓展銷售據點，與新莊區農會合作辦理新北青農展售會，於24日上午9時至下午4時於農會本會大樓前廣場辦理，現場會有10多位新北青農參與展售，共計15個攤位販售各式農產品。

▲青農希望市集於新莊農會中港分部辦理，現場販售新鮮現採蔬菜。

包含獲獎蜂蜜、新北好茶、香草蛋捲及農產加工品等多種品項，除了眾多青農現場展售並提供優惠價格外，屆時將有直播活動，介紹現場青農攤位與商品特色，讓民眾更加瞭解新北青農，同時也舉辦互動抽獎，將從參與民眾中抽出6份青農大禮包，內容物包含茶葉、蜂蜜、果醬及多款農產加工品。

盧苡甄會長表示，青年返鄉從農相當辛苦，常常要看天吃飯，每分農產收穫更顯珍貴，是青農與土地的心血結晶，也是農業永續發展的重要環節，希望大家不吝給予支持，選購這些保證新鮮現採、自然健康的農產品。

▲青農希望市集於新莊農會中港分部辦理，現場販售新鮮現採蔬菜。

新莊農會總幹事陳松鶴表示，青農象徵農業傳承，未來本會（隔週四）及中港分部（隔週一）將交互辦理青農展售，協助青農增加收益外，也提供本會鄰居及客戶安心選購優質農產的據點，歡迎大家追蹤本會粉絲團掌握希望市集最新消息。

農業局長李玟表示，農業局與在地農會及新北青農們密切合作，協助拓展銷售通路外，同時積極輔導農友投入有機、友善契作，提升綠覆率，促進綠色消費並減少食物里程，創造綠色責任與永續發展，讓市民朋友買得安心，也吃得健康，近期新冠肺炎疫情升溫，各位好朋友們可以多多利用本局「美味農業得來速」網站，只要動動手指就能輕鬆購買本市優質的農漁產品。

▲1月24日將於新莊區農會本部廣場辦理青農希望市集，現場將販售青農有機蔬菜、蜂蜜、茶葉等相關優質農產。

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