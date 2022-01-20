經典花色也有！不肖業者賣劣質品仿冒LV口罩　不法獲利逾4億

▲經典花色也有！不肖業者賣劣質品仿冒LV口罩，侵權不法獲益破4億。（圖／民眾提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

疫情爆發，LV等精品品牌也陸續推出口罩單品，一個動輒破萬元，吸引不少名媛、藝人搶戴。新北一名黃姓男子從大陸進口一批仿冒LV口罩，除了經典花色之外，連米老鼠聯名款都有，共計約3萬9000件，侵權市值4億多元，保二總隊刑事警察大隊今宣布破獲這個仿冒集團，及時攔截這批劣質口罩流入市面。

保二總隊刑警大隊表示，去年疫情期間，發現不肖業者在網路上販售LV口罩，經查LV官方網站確有販售口罩產品，但樣式與黃男進口的完全不同，研判為仿品無誤，且調閱相關交易紀錄發現，賣家商品、物流數額相當龐大，且賣家為規避警方查緝，還把公司設在一般住宅以合法掩飾非法，經過多日埋伏勘查，確定是口罩倉庫。

警方待證據蒐集齊全，報請法院核發搜索票一舉查獲並當場查扣3萬9000件仿冒LV商標口罩，經商標權利人委託在台商標鑑定人出具相關鑑定報告，侵權市值高達4億餘元。

偵查隊長楊志雄指出，這批未經檢驗口罩，該批仿冒品不管是質量或防護力皆為劣質品，若流通於市場上販售，在新冠肺炎疫情爆發期間，若消費者大量購買使用，不僅使原商標權人之智慧財產權受侵害及損其商譽，更會造成損害消費者生命、健康疑慮。