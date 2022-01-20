西堤、大湳市場確診足跡橫跨雙北　高鐵2站、板南線2站

▲新北市衛生局1/20公布確診者足跡 。（圖／新北市衛生局提供）

記者徐政璿／台北報導

桃園西堤傳播鏈延燒，案18116的1家4口接連染疫，目前已匡列隔離。新北市衛生局今（20）日公布案18116在新北市公共場所的足跡，範圍涵蓋高鐵桃園站、板橋站，以及捷運板南線頂埔、西門站。

根據指揮中心的疫調資料，案18116為19日公布新增個案，40多歲男性，其1家4口接連染疫，研判案18116的女兒受1月9日到中壢西堤用餐的確診男童感染，再傳給家中成員。

此外，新北衛生局也公布桃園大湳市場確診案例案18135在新北市公共場所的足跡，1/17上午曾搭乘717公車，從大義里站搭到土城永寧捷運站，下午再從土城永寧捷運站搭乘717公車返回大義里站。

根據指揮中心的疫調資料，案18135為女性，在科技廠上班，感染源不清楚，她的媽媽案18154也確診，兩人曾前往大湳市場買菜。

新北市衛生局提醒，曾出入相關場所的民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀應佩戴醫用口罩，速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。此外，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。