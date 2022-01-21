絕美FIJI Water收服饕客！躍上米其林推薦餐廳「寒舍食譜」佐餐

▲高端礦泉水品牌FIJI Water斐濟水躍上米其林推薦餐廳佐餐水。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

來自熱帶雨林的FIJI Water斐濟水，經典方瓶包裝經常出現在國際鏡頭前，成為好萊塢巨星、時尚網紅等全球名人的時髦標配。隨著國內懂吃的饕客愈來愈多，近期形象高端的斐濟水悄悄現身在台灣頂級餐廳的水單上，像是寒舍集團旗下曾獲米其林餐盤推薦餐廳「寒舍食譜」，就看中斐濟水特有的清新滑順口感，推薦饕客作為佐餐水，助攻味蕾完整感受中式餐點的細膩變化。

▲米其林餐盤推薦餐廳「寒舍食譜」就看中斐濟水特有的清新滑順口感，推薦饕客作為佐餐水。

近幾年米其林評鑑登陸台灣，許多西式的用餐模式逐漸影響頂級餐廳的服務，寒舍集團品牌公關分享，「寒舍食譜」雖然屬性是中式餐廳，過去用餐的客人多半以飲用「茶」為主，但近來也觀察到有愈來愈多講究食材原味及口味的客人，有較高的意願會點選高品質的礦泉水作為「佐餐水」。

寒舍公關指出，考量至寒舍食譜用餐的客人多半為內行饕客或米其林追星客，這些消費者愛吃也懂吃，對於食材及口味格外講究，因此特別選用口感舒適清爽的斐濟水，方便饕客們在用餐中的每一口都能輕鬆重啟味蕾感受，也讓每一道菜色之間不會互相影響，斐濟水屬於比較中和、圓潤滑順型的口感，作為佐餐水時客人接受度也比較高。

▲寒舍食譜經典菜色「古法梅頭叉燒」搭配FIJI斐濟水，美味相得益彰。

寒舍公關推薦自家一道經典菜色「古法梅頭叉燒」，選用細緻且有韌勁的梅頭肉做成叉燒，這道菜色非常考驗師傅控制火侯的功力，特色是在表層刷上麥芽糖燒至焦糖化，達到外脆內嫩，口感層次豐富，品嘗時若搭配斐濟水飲用，可以平衡口中的肉脂香氣而不易膩口，還能充分感受麥芽糖在菜色中交織出甜與鹹的完美餘韻。

▲礦泉水不僅是一道重新喚醒味蕾的程序，更賦予佳餚美妙留白。

事實上，寒舍食譜對食材的講究及料理的用心享譽盛名，主廚會盡可能保留頂級食材的原始風味及特色去做烹調，減少複雜的香氣或味道影響饕客品嘗美食的感官享受，用美食搭配飲用礦泉水，不僅是一道重新喚醒味蕾的程序，更像是賦予菜色之間的美妙留白。

FIJI Water斐濟水汲取自斐濟深層地下古老含水層，天然的熱帶雨水經火山岩層緩慢過濾後，將重要的礦物質留下，使斐濟水擁有特殊輕柔順滑的口感。此外，斐濟水是在水源地直接裝瓶，包裝過程無人為接觸，守護飲用時的純淨口感，也因此屢屢出現在國際高端場合，更曾經被葛萊美獎指定為官方用水，是時髦指數與好感度備受國際肯定的一支高級礦泉水。