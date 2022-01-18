　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

顛覆海南雞飯、佛跳牆吃法　弘光邀台日星米其林主廚大玩創意

▲顛覆海南雞飯、佛跳牆吃法，弘光邀台日星米其林主廚進駐大玩創意。（圖／記者游瓊華攝）

▲顛覆海南雞飯、佛跳牆吃法，弘光邀台日星米其林主廚進駐大玩創意。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

弘光科技大學盛大舉辦「2022廚藝演化論國際研討會」，分別邀請台灣、日本、新加坡的米其林二星主廚黃以倫、田原諒悟及林恬耀，分享廚藝並現場大秀創意料理，將大眾熟悉的佛跳牆、茶碗蒸、海南雞飯以嶄新面貌呈現。弘光也透露，這學年特別禮聘三位米其林名廚擔任專技教授，米其林大師講座也將在2月新學期正式授課。

弘光科大黃月桂校長表示，研討會由該校高規格禮聘的3位專技教授，主講面對餐飲市場的變化要如何尋找方向及創新，成為「新世代廚藝的領航者」，分別以「Who am I ？料理中，我是誰？」「Where am I ？料理中，我在哪？」「What am I ? 我是什麼?」為題演講。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲顛覆海南雞飯、佛跳牆吃法，弘光邀台日星米其林主廚進駐大玩創意。（圖／記者游瓊華攝）

▲米其林二星主廚黃以倫把傳統佛跳牆變成法式餐點。
主廚黃以倫在研討會現場使用亞洲特有的烏骨雞搭配多種海鮮，依照法式烹調的基礎，拆解全雞各部位，分別從質地、顏色、風味、文化等面向創作出六品菜餚，傳達鮮味在亞洲飲食中的影響，也象徵 chef Alain 料理學習的演進過程。

▲顛覆海南雞飯、佛跳牆吃法，弘光邀台日星米其林主廚進駐大玩創意。（圖／記者游瓊華攝）

▲弘光科大廚藝演化論國際研討會，米其林二星主廚原諒悟示範烹調。

曾前往義大利學藝、在台灣摘星的主廚田原諒悟以logy招牌菜「山當歸蟹肉茶碗蒸」為示範，以溫熱的蒸蛋為基底，搭配山當歸、芹菜根做成的綠色冰淇淋，最後淋上魷魚牛肉清湯，是主廚融合日本、義大利料理及在東京等地的料理歷練，創作出極具個人風格的經典菜色。

▲顛覆海南雞飯、佛跳牆吃法，弘光邀台日星米其林主廚進駐大玩創意。（圖／記者游瓊華攝）

▲弘光科大廚藝演化論國際研討會，米其林二星主廚林恬耀保留韻味為主體，詮釋新加坡料理。

主廚林恬耀則在現場示範米其林二星餐廳 JL Studio 知名的 「金杯粿」、「海南雞飯」、「辣椒螃蟹」等現代新加坡料理，透過傳統料理照片說明比對，他表示，餐廳每一季更換料理，光是海南雞飯的樣式就有過多次的顛覆與解構，其中一個版本甚至沒有使用雞肉，以彰化白蘆筍取代雞肉，南投的愛玉做成雞皮，加入埔里筊白筍與台中梨山清甜的水梨絲，飯的部分則是以台中霧峰帶有特殊芋頭香的益全香米熬煮成米湯做為醬汁，「不見雞和飯，卻讓客人一吃，就感覺這是海南雞飯！」從口感到香氣，不僅保留了新加坡料理的精髓，也展現中台灣土地孕育出的豐美食材。

弘光科大餐旅管理系系主任吳胤瑱表示，弘光一直致力於培養學生具備國際就業移動力，因此，這學年特別禮聘三位米其林名廚擔任專技教授，米其林大師講座即將在2月新學期正式授課，這場研討會也是米其林大師講座的起手式。

ET快訊
快訊／ØZI私密片外流！女主角身分曝光
曾去西堤！桃園再增「1學生確診」　2學校明起停課14天
快訊／基隆男拒檢衝撞警方！警連開4槍
桃機再爆2確診「恐皆為新傳播鏈」　王必勝憂心說話了
快訊／48秒性愛片外流　ØZI認了「是我本人」
快訊／桃園再增2學校　停課14天
宋智雅人設大崩壞！　韓網踢爆內幕
樂天桃猿不要陳鴻文、官大元　本周與陳禹勳律師洽談
Omicron「1傳50」！　高醫院長：兩劑保護力下降　快去

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開放了！探訪「彰化一線天」峽谷秘境　社區組團小旅行超夯

染疫西堤工讀生「自責連累老師同學」　中壢高商校長：令人心疼

同居8個月「恩愛不到10次」　妹子偷窺一幕崩潰：就要結婚了

經部反擊禁陸冷凍釋迦！　農委會曝主因：無牽涉任何貿易反制行為

曾去西堤！桃園再增「1學生確診」　2學校明起停課14天

週六補班日　1／23週日國5北向暫停實施高乘載管制

全聯點數也能捐款！新住民家庭月收入不到2.5萬⋯號召婆媽零錢捐

全球易危鳥種小白額雁　台南白河公所設立三角錐區度冬覓食

農曆春節「4星座」偏財運爆棚！　專家：買彩券可揪金牛

桃機再爆2確診「恐皆為新傳播鏈」　王必勝：應擴大落地檢驗範圍

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

街上全濕差點滑倒拚命掙扎　他突跳起舞妹子驚呆回頭

【聲林之王3】EP6 精華｜李拾壹神改編《良心》 乱彈阿翔.九九唱尬攏燒聲 徐佳瑩大讚「超越音樂的境界」｜庾澄慶 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu ｜Jungle Voice 3

2千萬買套房！寧要東區一張床　不要鄉下一間房

開放了！探訪「彰化一線天」峽谷秘境　社區組團小旅行超夯

染疫西堤工讀生「自責連累老師同學」　中壢高商校長：令人心疼

同居8個月「恩愛不到10次」　妹子偷窺一幕崩潰：就要結婚了

經部反擊禁陸冷凍釋迦！　農委會曝主因：無牽涉任何貿易反制行為

曾去西堤！桃園再增「1學生確診」　2學校明起停課14天

週六補班日　1／23週日國5北向暫停實施高乘載管制

全聯點數也能捐款！新住民家庭月收入不到2.5萬⋯號召婆媽零錢捐

全球易危鳥種小白額雁　台南白河公所設立三角錐區度冬覓食

農曆春節「4星座」偏財運爆棚！　專家：買彩券可揪金牛

桃機再爆2確診「恐皆為新傳播鏈」　王必勝：應擴大落地檢驗範圍

《安妮日記》作者魂斷集中營！竟是遭猶太人背叛　為保命向納粹告密

人人都能駕馭的「復古窄框」墨鏡　「Jennie貓眼款」韓妞搶著入手

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

《鬼滅》最新集「禰豆子變巨乳」被罵了　SJW怒：她才14歲！

篤定大停電今年不重演　台電：電力調度、水力發電充足

輝瑞新冠口服藥「2天好轉」！南韓未傳副作用　患者嗨爆：重回健康

林依晨揭情史「他都在假裝」　自認脾氣不好…電視台主管一句話反撲了！

開放了！探訪「彰化一線天」峽谷秘境　社區組團小旅行超夯

14歲少女遭餵大麻「2男輪流性侵」　靠這APP獲救！女警被讚爆

染疫西堤工讀生「自責連累老師同學」　中壢高商校長：令人心疼

生活熱門新聞

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」

快訊／本土+17！桃機疫情爆發2週「衍生案例破百」

西堤狂燒和變冷有關！醫警告24小時內「別做這動作」

「2劑高端＋莫德納」24小時症狀曝

快訊／新竹1家4口確診！感染源不明

新竹漁鮮會社經國店　今起停業16天

即／新竹確診1家4口足跡！

3縣市大雨！今全台有雨　下波鋒面掃過時間曝

新竹三民國小1學生確診　今起停課放寒假

快訊／西堤確診案燒進台中　7人遭匡列接觸採檢結果出爐

新竹1高中宣布　明起預防性停課

快訊／桃園26處足跡曝！

桃機疫情衍生本土破百例！確診17人擴及「全台4縣市」

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

更多熱門

相關新聞

弘光健美隊女大生展現自信「線條更美」

弘光健美隊女大生展現自信「線條更美」

弘光科技大學健美隊在這學期才成立，3名大二學生上周參加2022年台灣先生健美錦標賽，獲得1面金牌、2面銅牌，其中，女大生林曉郁在比基尼160公分級、健體不分級兩個項目分別奪金、摘銅，不過，她透露，家人起初反對她練健美，擔心會變成「金剛芭比」，後來累積比賽經驗，用成績說服家人，「我不是金剛芭比，身形線條更美」。

Hankook發表i-Flex免充氣輪胎

Hankook發表i-Flex免充氣輪胎

高雄推「美食旅遊」　精選56家餐酒館地圖曝

高雄推「美食旅遊」　精選56家餐酒館地圖曝

米其林三星餐廳與台東部落餐廳合作　推限定創新料理

米其林三星餐廳與台東部落餐廳合作　推限定創新料理

米其林「無氣輪胎」可望量產問世

米其林「無氣輪胎」可望量產問世

關鍵字：

弘光米其林黃以倫田原諒悟林恬耀

讀者迴響

熱門新聞

ØZI經紀人回應了！

Keanna改口！抖出「ØZI曖昧私訊」：我心寒堅持保護你

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」

謝和弦踢爆Keanna纏ØZI露骨內幕！

快訊／本土+17！桃機疫情爆發2週「衍生案例破百」

西堤狂燒和變冷有關！醫警告24小時內「別做這動作」

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

拒道歉ØZI！Keanna認犯3大錯誤

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

「2劑高端＋莫德納」24小時症狀曝

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵

青青遭爆料疑賣淫「被人包了」！

宋智雅穿假貨道歉！金賢中「秒退追」狠心切割韓網炸鍋

Keanna男友「妳虐我千百遍」出聲了！

N刷《華燈》找細節！發現蘇媽媽「5大死亡線索」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面