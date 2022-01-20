全聯年貨下殺5折！連7天抽紅包中獎率100%　最大獎「22萬福利點」

▲PXGo!全聯線上購自1/28起限時7天「好虎氣紅包抽抽樂」活動，會員天天都能免費玩，中獎率100%。（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心為提振新春買氣，「PXGo!全聯線上購」將於明（21）日起祭出6大活動，包括指定日滿千元享12%回饋、小時達88折、年貨禮盒下殺5折，還有限時7天「好虎氣紅包抽抽樂」中獎率100%，有機會獲得最大獎22萬福利點（等值22,000元）。另外2/1-2/6，無論門市或線上，憑會員買零食全面8折起。

自1/21至2/10期間，PXGo!全聯線上購推出「虎力全開來BUY年」6大活動，活動一：每週五六日使用PX Pay支付，全站單筆滿1,000元，享12%福利點回饋。活動二：年貨大街、年節禮盒、團圓圍爐專區商品「下殺5折起」，再享PX Pay支付滿600元送300福利點，最高5%回饋。

▲PXGo!全聯線上購自1/21至2/10期間，推出「虎力全開來BUY年」6大活動。（圖／全聯提供）



活動三：遠距也能拜年送禮，會員轉贈指定零食、補品禮盒給親友，PXGo!就送100福利點讓會員同享祝福。活動四：1/28起，全聯小時達虎年單筆消費享88折，輸入【CNY120】滿千現折120元。活動五：使用PX Pay指定銀行信用卡支付，全站單筆滿1,000元贈300福利點。

▲1月28日起，全聯小時達虎年單筆消費享88折，輸入【CNY120】滿千現折120元。（圖／全聯提供）



活動六：1/28起限時7天「好虎氣紅包抽抽樂」免費抽獎遊戲，會員只要登入即可參加，除了價值破萬的首獎22萬福利點（等值22,000元）、貳獎「Nintendo Switch主機藍紅＋健身環大冒險」以外，還有「折價券」、「福利點」、「OFF COFFEE熱美式、「分批取消費回饋」等好禮，中獎率100%，人人有獎。

另外，全聯門市自1/21～2/10推出懶人及新手皆百搭的零失敗美味堂調理美食，讓人年節圍爐不必擔心端不出豐盛桌菜，包括家傳涼拌菜、主廚手路菜，只要覆熱或購買不同食材相互搭配，就是一道道色香味俱全的佳餚，同時還有海鮮、肉品合購優惠。而應景年節氣氛，還特別推出新春限定版「Read Bread發糕」包裝搭配吉祥話，年味十足，若想要開運的消費者，全聯限定實體門市也有販售春節花卉，帶給大家好運氣。

而愛買量販2022年農曆春節檔期，即日起加碼再推「百款伴手禮盒最低59折起」、「虎年酒禮盒指定8日滿2500元送250元」、「118款民生用品買1送1」，還有最後指定3天（1/23、1/29、1/30）「會員滿額享9折全館活動」，助燃春節買氣，大年初一更獨家發放鹿港天后宮發財金，幫顧客祈求新的一年財氣旺。

▲city’super即日起至農曆年期間，也祭出近千款日本進口高檔食材。（圖／city’super提供）



因應春節送禮需求，city’super即日起至農曆年期間，也祭出近千款日本進口高檔食材，從日本直送當季水果、伴手禮、清酒、日本威士忌到零食一應俱全。1/24前加碼消費滿1500元，送150元抵用券；2/6前消費滿2000元送「city’super、ROYCE’雙品牌燙金質感紅包袋」；消費滿5988元送「福虎生豐撲滿一只」。

而city’suepr 年節最熱銷日本水果「福岡甘王草莓」原價1380元，特價980元；竹北店開幕獨家「日本愛媛紅瑪丹娜禮盒」2.5kg原價3680元，特價2880元。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。