慈濟關懷7年不間斷　光復鄉老人會到慈濟感恩

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

1月20日社團法人花蓮縣光復鄉老人會理事長陳重成，帶領理監事等幹部一行人共10位前往靜思精舍致贈感謝狀，由慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義代表收下。光復鄉老人會表示，感恩慈濟7年多來在光復鄉投入關懷據點，開辦樂齡學堂、帶動鄰里互助、供餐，讓老有所依、外地工作的年輕人安心。陳重成說：「這裡的老人很有福氣。」

慈濟2015年結合光復鄉老人會成立光復鄉關懷據點，理事長陳重成說：剛開始活動一週4、5天，都由慈濟提供經費，到現在由政府補助，慈濟人仍持續協助帶動人文課程以及關懷。

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▲慈濟志工在光復鄉老人會帶動社區關懷據點，圖為2019年資料畫面。

慈濟慈善事業基金會慈發處呂芳川主任指出，慈濟志工帶動半小時健康操，能提升長者心肺功能，延緩失能；1小時的樂齡學堂讓長者動動腦，延緩失智；志工為長者量血壓，血壓如果不正常家屬能接到通知，讓家人可以直接關懷。另外過程中志工發現一些需要幫助的個案，提供慈善關懷與協助，更帶動鄰里間的「親幫親，鄰幫鄰」，互相為無法出門的長者送餐等等，達到扎根慈善、深耕社區、彼此關懷、募心募愛等效益。

陳重成指出，這些長者的子女大部分在外地工作，慈濟供午餐、晚餐讓老人家免於自行煮飯，共餐不僅菜色豐富，胃口也會比較好。有時候一天有70-80人一起吃，一開始由慈濟提供經費，由老人會的廚師與志工烹煮素餐，長者們覺得吃素很好，吃完覺得身體變好，消化也比較好。

▲慈濟在光復鄉帶動社區關懷據點，提供經費由老人會廚師、志工協助供餐，圖為2016年資料畫面。

志工帶動長者做活動，例如健康操、拉筋，還有說佛法故事，陳重成說：這裡的長者大部分都是佛教徒、以閩南語為主，因此長者都很專注聽。另外也邀約外部講師進行衛生教育、改善生活習慣等健康促進。

慈濟志工結合老人會長者關懷無法出門、不想出門的長者，陳重成提及：由鄰居或志工一起去勸導，很多老人家懶得出門，這樣老化會更快，許多老人家被邀出來參加活動，身體與心情變好了。大家年紀差不多，說話頻道比較通，自然而然認識很多朋友、增加很多知識。課堂外還有一些運動，例如桌球、槌球、撞球、圍棋等，會的人教不會的。

陳重成表示，7年多來，志工很有心陪伴年長者，無形中也帶動長者的衛生觀念、生活習慣，長者們也覺得過去一個人在家只能看電視，看一看被電視看。來到這裡大家一起活動、唱歌、運動，很熱鬧、充滿生機，能經常保持快樂的心情，就能有健康的身體，這裡的老人很有福氣。真的很感恩志工花自己的時間、精力付出，有時候還自己準備教材、器具給長者使用。

▲慈濟志工在光復鄉老人會帶動社區關懷據點，圖為2015年資料畫面。