快訊／ØZI深夜赴警局喊告！首露面談48秒性愛片：爸媽很擔心

▲ØZI現身說明報案原因。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者閔文昱、游宗樺／台北報導

葉璦菱的兒子、歌手ØZI18日一段陳年的性愛影片遭外流，更在網路上瘋狂流傳，引發熱議。對此，ØZI也在19日晚間11點多，在經紀人陪同下現身敦南派出所報案，並於20日凌晨1點多步出警局，首次針對這次事件做出回應。

ØZI表示，首先感謝媒體關心，這禮拜發生蠻多事情，而這次來報案主要是針對私密影面遭流出部份，希望這件事情不要再波及、傷害到其他人，所以趕快來警局報案，「目前爸媽也很擔心，希望接下來都交給警方處理。」說完便快步上車離開現場。

據了解，ØZI這2、3天在網路上，驚見自己的私密性愛影片遭人上傳，於是在19日深夜向警方報案，提出妨害風化告訴。而影片女主角部分，由於雙方分手已久，當初ØZI自己也沒有留存影片，暫時聯繫不上對方，不知道對方想法。

ØZI和一名短髮辣妹在浴室的48秒「活春宮」影片昨遭外流，由於影片中他身上沒有刺青，推測時間是4、5年，經紀人證實影片正是ØZI本人，女方則是他多年前的女友，ØZI今（19日）在經紀人陪同下，深夜前往敦南派出所報案，警方表示由於錄影者為ØZI女伴，ØZI並未對她提起妨害秘密告訴，警方目前依照妨害風化罪嫌偵辦，追查散播猥褻影像的犯嫌。

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