台中天津年貨大街開跑　23日發888個新春「萬得虎紅包」

▲天津年貨大街開跑，23日將發放888個新春「萬得虎紅包」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市天津年貨大街正式開幕！面對北部疫情連環爆，前往視察的台中市長盧秀燕強調，若有確診病例發生，市府也會進行管制人流、甚至祭出停辦，也提醒民眾逛街要戴口罩、不試吃，做好防疫措施。主辦單位也透露，目前大概有上百攤商進駐，約過去的5、6成，但預估這周應該會吸引更多攤商前來。

▲天津年貨大街開跑，台中市長盧秀燕也前往視察。（圖／記者游瓊華攝）



針對媒體詢問一旦台中發生本土個案或有足跡來到年貨大街，市府如何因應。盧秀燕回應，如果有確診足跡，場地一定會清消，並進行篩檢工作，最主要是要確保台中整體場域安全，目前為止台中防疫人員都在線上，萬一有風吹草動，市府不排除進行管制或備案，例如減少容留人數或其他限制性措施，最壞的狀況就是取消活動。

天津商圈管理委員會主委吳永芳表示，1月23日將再舉辦天津年貨大街歲末慶典，發放888個新春「萬得虎紅包」。

此外，年貨大街期間至商圈會員店家消費滿300元還可獲得摸彩券，摸彩品有GOGORO-viva 1台、iPhone 13手機2支、商圈5000元購衣券3名及1000元購衣券168名，總價值達40萬元，年貨大街摸彩箱封箱時間為1月30日中午12時，並於當日下午3時抽出獎項，歡迎民眾到天津商圈買年貨、添新衣。