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赴前主管尾牙約！離場才知「自費1250元」小資女淌血　網打臉了

▲▼台北吃到飽罷主是哪家？話題引鄉民熱議。（圖／免費圖庫）

▲前主管約小資女吃尾牙，地點選在吃到飽餐廳。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真的很無言。」一位小資女日前投稿臉書《靠北老闆/主管2.0》，說她前公司的男主管邀她一起吃尾牙，不過只有7個人，是私人聚會類型的那種。沒想到要離場時，對方才告知「每個人自付1250元」，讓她很傻眼，認為這是對方的局，況且她小鳥胃，一餐可能不用50元就能吃飽，相當心疼這1250元。

「一位前公司的男主管邀約我一起吃尾牙，屬於私人聚會的尾牙，約有7個人同行（我只認識2位）。」這位女網友文中表示，對方邀她吃buffet吃到飽，不過事前並沒有說要自費，所以她本以為是前公司男主管要宴請大家，便欣然赴約。

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沒想到要離場時，前主管才告知，參加的人要自付1250元，讓她超傻眼，內新不禁浮現OS「真的很無言……」，「我心想，這是你邀約還說是尾牙，我才來赴約的，難道不是你的局嗎？」女網友整個心都在淌血，「1250元一餐，對於小資族的我來說，可能一餐都不需要50元就可以吃飽的小鳥胃……」

▲饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗。（圖／記者黃士原攝）

▲小資女說自己是小鳥胃，代表在buffet根本吃不了多少東西。（示意圖／記者黃士原攝）

最後她貼出3個大哭的表情符號，並用hashtag詢問，「#想問看看職場的大家對於這場面的理解與想法？」貼文一出，不少人也無法接受，「是我就直接離開，面子不需給了」、「難怪是前公司，哈哈」、「花1250認識一個人。」

但許多網友不禁打臉，「他們公司的尾牙，妳不是該公司員工，所以付錢不是剛好而已？」「為什麼妳會認為免費？」「就前公司的尾牙了，為什麼妳可以不用付？」、「不用付的預設是哪裡來的？」

還有人表示，「其實感覺被邀就是要分攤不夠的人頭啦」、「主管發動陷阱卡，這時候，反而可以認清一個人」、「下次有這種局，先問一下價格比較好」、「呃……被當分母了」、「『前』公司『男』主管邀約，妳應該有在多想些什麼？不然通常一般人是不會選擇赴約的。」

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

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