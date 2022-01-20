2家業績損失上千萬！疫情持續擴散　台北飯店出現尾牙退訂延期潮

▲台北飯店出現尾牙退訂延期潮。示意圖（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

本土疫情持續升溫，台北市觀光飯店開始出現尾牙退訂延期潮，不少業者接到預訂取消或延期舉辦的要求，損失200多萬元到1500萬元不等，飯店業者擔心，若不盡快壓制疫情，將衝擊除夕圍爐與過年餐飲業績。

《東森新媒體ETtoday》調查，台北萬豪酒店近期約有30場尾牙宴會取消或延期，受影響總金額1500萬元；台北君悅酒店截至19日，有20場尾牙取消，營收損失超過1000萬元；君品國際旗下各據點情況不同，影響5%至25%不等，轉為桌菜外帶、個人餐盒或是延期到春酒再辦理居多。

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▲不少企業把尾牙延到過年後改辦春酒。（示意圖／翻攝自免費圖庫PIXABAY）

台北喜來登表示，尾牙客戶多數仍處觀望狀態，目前無取消場次，改延期場次約3、4場，影響營業額大約200萬左右，延期的場次大多為公司行號，其中以金融和科技業較多。而凱達大飯店表示，尾牙春酒因有收訂金，故公司行號多以延期為主，直接退訂約僅1成，退訂的產業目前以公家機關跟銀行業為主，有轉換餐券或是伴手禮提供給他們員工，延期尾牙改春酒目前約有4成，影響金額約為400萬。

據透露，為了不讓訂單流失，飯店通常會說服客戶把尾牙延期到過完年、改為春酒，或者是將已訂桌菜改為外帶、個人餐盒等，降低損失。