公司尾牙大合照！他下秒嘔吐狂噴　前排女同事慘遭「洗頭」

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江蘇泰州一家公司近日舉行尾牙，酒足飯飽後進行大合照環節，這時一名男子突然在人群中嘔吐不止，雖然立刻用雙手堵住嘴巴，但嘔吐物四濺，前排的女同事更是被「洗頭」。

▲男子在尾牙大合照時突然嘔吐。（圖／翻攝自星視頻）

據《星視頻》報導，現場畫面可見，參加尾牙的人在舞台上準備大合照，一半的人坐在舞台邊上，另一半則站在後排；一群人紛紛擺出「YA～」、「讚」等拍照手勢，笑得非常燦爛。

▲事發瞬間。（圖／翻攝自星視頻）

畫面接著顯示，就當眾人姿勢都擺好時，一名身穿黑色衣服、站在後排的男子突然忍不住開始嘔吐，儘管馬上用手摀住嘴，但嘔吐物依然噴出；坐在前排的粉衣女同事直接被「洗頭」，回頭一看笑容立刻僵住。

▲男子傳微信道歉。（圖／翻攝自星視頻）

報導指出，該名嘔吐男是當天尾牙飲酒過量，事後他傳訊息道歉，「對不起啊，昨晚上真不知道怎麼回事，怎麼就...」，還說「視頻誰發的呀，能刪除不」、「我沒臉見人了」。對方則回覆，「沒事」、「我要笑死了」。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛笑說，「大型社死現場」、「未來五年公司茶餘飯後的的笑柄」、「這是一條有味道的新聞」、「美好生活，從頭開始！！」、「年後應該不去公司了吧」。

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