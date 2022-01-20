　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃機爆隔離衣重複使用　鄭麗文：「脫罩嗨唱的陳時中」快振作！

▲▼鄭麗文批陳時中對桃機隔離衣重複使用事件態度消極。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

▲鄭麗文批陳時中對桃機隔離衣重複使用事件態度消極。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

昨（19日）傳出桃園機場隔離衣重複使用的違規事件，國民黨立委鄭麗文20日批衛福部長陳時中，不急著解決桃機隔離衣的問題，卻先找爆料者是誰，她疾呼「脫罩嗨唱的陳時中，趕緊振作，不要再政治防疫了，要科學防疫」，應關注近日爆發疫情的友邦帛琉，是否要先暫時中止「台帛旅遊泡泡」，或是比照最新的入境防疫標準處理。

鄭麗文表示，帛琉長期零確診，是疫情期間台灣最夯的旅遊地點，近日卻傳出疫情升溫，帛琉至少已有167人確診。而疫情指揮中心發言人莊人祥也證實當地確實有疫情，今日將與帛琉當局進行雙邊視訊會議，進一步評估相關措施。

鄭麗文質疑，目前台灣和帛琉之間因為旅遊泡泡加上帛琉長期零確診免隔離，採用的是5天加強版自主健康管理，加上9天一般自主健康管理。面對疫情升溫，中央流行疫情指揮中心是不是應該先暫時中止台帛旅遊泡泡？或是比照入境防疫規定？

鄭麗文批評，就算帛琉零確診，經過桃機國門是免不了的流程，如今又傳出桃園機場人員使用過的隔離衣放在夾鏈袋，甚至直接放在鐵櫃上重複使用的事件發生，隔離衣的丟棄應透過醫療廢棄物處理程序，若隨意放置處理，將造成病毒擴散、形成破口，讓機場人員深處在危險的環境中。

鄭麗文強調，桃園機場是防疫第一陣線，面對隔離衣重複使用的問題，陳時中卻說「我們沒有找到什麼爆料者，員工也是一樣，你有什麼問題，就和上級反映，我想這很正常，每家公司的倫理都是這樣」。她批評「部長，現在最主要的是要解決問題，不是找出爆料者是誰。還是民進黨SOP是先找出提出問題的人，再來解決問題本身？」。

鄭麗文質疑，防疫優先，配套措施應該事先準備，機場身為防疫第一線，為何被投訴後才緊急加發隔離衣，在這之前，機場人員一天內卻只能重複使用一套隔離衣？衛福部真當防疫是兒戲嗎？除了冒出一堆奇怪語錄，加上疫苗採購被打臉，「脫罩嗨唱的陳時中趕緊振作，不要再政治防疫了，要科學防疫」。

鄭麗文呼籲，疫情來勢洶洶，Omicron雖多是輕症，但傳染力極高，不可鬆懈。加上春節將至，保護自己也保護家人，防疫措施一定要做好，注意自身健康狀況。

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
快訊／東吳大學擴大採檢！　兩天估篩檢5000人
高雄媽確診「匡列218人」！　從事職業別曝光
快訊／鳳梨被爆偷吃4寶媽！　女友發聲了
高雄+3染疫「全台都有也不奇怪」！　醫籲：有1現象去快篩
感染源都不明！　陳時中點「4傳播鏈」列調查重點
獨／高雄2消防員遭隔離！　全隊匡列採檢
快訊／北市足跡擴大！增大安、大同「2診所」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「這很難嗎？」　林為洲「12字口訣」助國民黨再起

北市加開2處接種站！增1.1萬劑高端、BNT　連續5天上下午都能打

內政部2年內砸250億改善道路　建置全齡化使用的市區環境

快訊／北市曝確診足跡！曾赴大安區某微整形診所　大同區耳鼻喉科就醫

賴清德挑戰2024？ 林濁水：應該沒有副總統不希望當總統的

「藍營被打的潰不成軍」　邱毅揭敗因：馬英九、朱立倫迷信親信政治

快訊／待東吳大學近8小時！北市公布確診足跡　曾搭板南、淡水信義線

「竹竹併一定要含苗栗」　林濁水嗆綠強推《地制法》違背過去立場

桃機爆隔離衣重複使用　鄭麗文：「脫罩嗨唱的陳時中」快振作！

「開放核食也不保證入CPTPP」　賴士葆批：犧牲國民換沒把握的利益

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

姐姐被調皮猴「爬頭當坐騎」　歐告救主燦笑狂盯：什麼？

去年差點分手SE7EN！李多海鏡頭前淚崩　約會被粉絲撞見…他直接甩手逃跑XD

「這很難嗎？」　林為洲「12字口訣」助國民黨再起

北市加開2處接種站！增1.1萬劑高端、BNT　連續5天上下午都能打

內政部2年內砸250億改善道路　建置全齡化使用的市區環境

快訊／北市曝確診足跡！曾赴大安區某微整形診所　大同區耳鼻喉科就醫

賴清德挑戰2024？ 林濁水：應該沒有副總統不希望當總統的

「藍營被打的潰不成軍」　邱毅揭敗因：馬英九、朱立倫迷信親信政治

快訊／待東吳大學近8小時！北市公布確診足跡　曾搭板南、淡水信義線

「竹竹併一定要含苗栗」　林濁水嗆綠強推《地制法》違背過去立場

桃機爆隔離衣重複使用　鄭麗文：「脫罩嗨唱的陳時中」快振作！

「開放核食也不保證入CPTPP」　賴士葆批：犧牲國民換沒把握的利益

網路溫度計／疫苗搶打潮「拒打族」無感！　15大「說不」理由

快訊／疫情延燒　高雄港34號馬頭「人龍」篩檢畫面曝！

新婚半年詭淪染血碎屍！　她和老婆「慘遭肢解」整袋丟路邊

房貸族注意！市場若升息2碼　 總繳利息不只33萬

月薪6萬繳完房貸就吃土！他苦問「真有人月繳3萬？」　過來人笑了

雲林斗六燈會1／22登場！水岸園區有6米高主燈　萬盞燈籠高掛老街

COMPUTEX5月24登場　貿協說明會解析科技趨勢 獲科技巨擘支持

3天前錄製的嘉賓確診！《RM》全員PCR檢測　劉在錫、哈哈中斷錄影

金蘭Ｘ掌門春節禮盒爽辣新年　打貓「啤酒行李箱」走春超威

廢沙發奪命畫面曝！阿公載孫被擊落1死1傷　粗心男賠405萬免關

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

政治熱門新聞

快訊／西堤傳播鏈再爆「雙北足跡」　板橋高鐵、板南線2站

北北基桃竹確診現蹤　蘇貞昌：沒有升三級計畫

曾去微整形診所！北市曝確診足跡

F16V殉職飛官父悲請政府照顧「無緣媳婦」

快訊／待東吳大學近8小時！北市公布確診足跡　曾搭板南、淡水信義線

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

快訊／拍板！教召5次有獎金

獨／亞東醫院Omicron再爆1確診　隔離期「陰轉陽」

台中交通局秀證據：「中捷藍線變更」始作俑者是林佳龍

快訊／科技廠女染疫足跡曝　曾搭桃園公車轉捷運板南線

家長注意！北市寒假實體課輔喊卡　12縣市校園措施一次看

陳水扁昨追加莫德納疫苗

14天教召新制上路　津貼1.5倍發放最高拿1350元

亞東護理師3歲兒「篩3次」才確診　上週去兒童新樂園、板橋大遠百

更多熱門

相關新聞

簡訊實聯制「+1忘記跟誰去」怎麼辦？陳時中曝無奈心情

簡訊實聯制「+1忘記跟誰去」怎麼辦？陳時中曝無奈心情

因應新冠疫情，中央流行疫情指揮中心研發「簡訊實聯制」，讓民眾掃QRcode就可傳送訊息，證明自己到訪過。不過，疫有民眾會使用「簡訊後方打上+1」，意指「我和一位朋友到訪過。」但後續若被匡列時，回頭看實聯制卻已經忘了是跟誰一起前往。對此，指揮中心指揮官陳時中無奈表示，當有疫情起來大家覺得很重要，沒有疫情就覺得很囉唆。

打不到高端「被周玉蔻罵懦夫」　陳時中尷尬回：改天我約她一起打

打不到高端「被周玉蔻罵懦夫」　陳時中尷尬回：改天我約她一起打

疫情燒高雄感染源不明！陳時中點名「這2案」：要特別注意

疫情燒高雄感染源不明！陳時中點名「這2案」：要特別注意

本土疫情狂燒！　陳時中：不把清零當目標

本土疫情狂燒！　陳時中：不把清零當目標

「失控了就要封城！」　醫曝病毒共存3大衝擊

「失控了就要封城！」　醫曝病毒共存3大衝擊

關鍵字：

鄭麗文陳時中莊人祥

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

即／高雄一家3口確診「感染源釐清中」！

快訊／高雄一家3口確診！今增13例本土、境外24例

即／高雄某幼兒園配合疫調全校快篩

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

明起去12場所須出示接種紀錄

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

男藝人網紅都這樣約砲！「最偏好1類女孩」

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

快訊／高雄一家三口確診　父有北部足跡Ct值僅11.5

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面