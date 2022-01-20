桃機爆隔離衣重複使用　鄭麗文：「脫罩嗨唱的陳時中」快振作！

▲鄭麗文批陳時中對桃機隔離衣重複使用事件態度消極。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

昨（19日）傳出桃園機場隔離衣重複使用的違規事件，國民黨立委鄭麗文20日批衛福部長陳時中，不急著解決桃機隔離衣的問題，卻先找爆料者是誰，她疾呼「脫罩嗨唱的陳時中，趕緊振作，不要再政治防疫了，要科學防疫」，應關注近日爆發疫情的友邦帛琉，是否要先暫時中止「台帛旅遊泡泡」，或是比照最新的入境防疫標準處理。

鄭麗文表示，帛琉長期零確診，是疫情期間台灣最夯的旅遊地點，近日卻傳出疫情升溫，帛琉至少已有167人確診。而疫情指揮中心發言人莊人祥也證實當地確實有疫情，今日將與帛琉當局進行雙邊視訊會議，進一步評估相關措施。

鄭麗文質疑，目前台灣和帛琉之間因為旅遊泡泡加上帛琉長期零確診免隔離，採用的是5天加強版自主健康管理，加上9天一般自主健康管理。面對疫情升溫，中央流行疫情指揮中心是不是應該先暫時中止台帛旅遊泡泡？或是比照入境防疫規定？

鄭麗文批評，就算帛琉零確診，經過桃機國門是免不了的流程，如今又傳出桃園機場人員使用過的隔離衣放在夾鏈袋，甚至直接放在鐵櫃上重複使用的事件發生，隔離衣的丟棄應透過醫療廢棄物處理程序，若隨意放置處理，將造成病毒擴散、形成破口，讓機場人員深處在危險的環境中。

鄭麗文強調，桃園機場是防疫第一陣線，面對隔離衣重複使用的問題，陳時中卻說「我們沒有找到什麼爆料者，員工也是一樣，你有什麼問題，就和上級反映，我想這很正常，每家公司的倫理都是這樣」。她批評「部長，現在最主要的是要解決問題，不是找出爆料者是誰。還是民進黨SOP是先找出提出問題的人，再來解決問題本身？」。

鄭麗文質疑，防疫優先，配套措施應該事先準備，機場身為防疫第一線，為何被投訴後才緊急加發隔離衣，在這之前，機場人員一天內卻只能重複使用一套隔離衣？衛福部真當防疫是兒戲嗎？除了冒出一堆奇怪語錄，加上疫苗採購被打臉，「脫罩嗨唱的陳時中趕緊振作，不要再政治防疫了，要科學防疫」。

鄭麗文呼籲，疫情來勢洶洶，Omicron雖多是輕症，但傳染力極高，不可鬆懈。加上春節將至，保護自己也保護家人，防疫措施一定要做好，注意自身健康狀況。