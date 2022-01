男近70年沒洗澡「全世界最髒」　最新檢測驚揭：免疫系統超強大

▲伊朗男子哈吉長達67年沒有洗澡。(圖/翻攝自Facebook/Amou Haji,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

伊朗87歲男子哈吉(Amou Haji)長達67年沒洗澡,全身上下覆蓋著厚重汙垢,為了填飽肚子會食用腐爛動物屍體,消息傳出後引發國際關注。科學團隊想研究這些年未經清洗身體上的寄生蟲和細菌,事後卻驚訝發現,他並沒有生病,身體健康狀態與一般人無異,而這一切很有可能與他強大的免疫系統有關。

綜合鏡報、Times Now報導,哈吉住在伊朗大沙漠地洞中,過去60多年來都沒有洗澡,認為清洗身體可能會帶來壞運,平時就吃路邊被車撞死的動物屍體過活,像是豪豬、兔子等,甚至會直接喝接到水坑裡的水,抽菸煙草取自動物糞便。直到最近,他才住進當地人建造的棚屋,平時大多都是一人獨處。

法爾斯省德日加村(Dejgah)醫療研究團隊聽聞哈吉的故事後,也來到當地進行包括各種肝炎、愛滋等多項檢測,對他身上可能存在的寄生蟲、細菌以及他個人健康狀態感興趣。

然而團隊驚訝發現,哈吉身體出奇地健康,沒有嚴重疾病,就跟普通家庭居民差不多,只有發現無症狀的旋毛蟲感染症。學者莫拉維(Gholamreza Molavi)認為,哈吉之所以能保持健康,應該與他強大的免疫系統有關。

依據先前報導,哈吉雖然身體髒,但仍相當在意外貌,愛照鏡子,也會定期修剪毛髮、鬍子,剪頭髮是以火燒頭髮的方式來修剪,冬天時則會戴上頭盔來禦寒。

哈吉曾透露,自己不洗澡其實與自己的妻子有關,因為年輕時的他曾和一個女孩相愛結婚,正當2人開始過上幸福生活時,妻子卻因瘟疫離開人間,這讓他感到相當痛苦,從此以後變得自暴自棄。當記者問及不再洗澡的原因,他說,是想留住妻子殘留的味道。

Look at the world's dirtiest man.

The 87-year-old man is an Iranian man known as Amou Haji and has decided not to bathe as he has a deep fear of water after suffering some deep emotional traumas in his youth age.

He believes he’ll fall ill if he takes his bath, its now 67 years. pic.twitter.com/80RrTl3Jzv