網購「印度神油」找嫩妹試車　「一條線」卻讓開心砲房變了調

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名張姓男子被警方盤查，不過卻因為一罐「網購」壯陽藥吃上毒品罪！原來他在網路買了一罐「印度神油」，就在被盤查之後，員警覺得這一小罐印度神油不太一樣，所以帶回派出所經過警方檢測劑查驗之後，發現裡頭含有大麻成分，這讓張姓男子非常意外，全案依照毒品罪嫌送辦。

▲高雄男子在網路購買壯陽藥，結果被警方發現含有大麻成分，現在被依照毒品罪移送 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

15日晚間張姓男子找了一個嫩妹一同出遊，準備要去做「壞壞的事」，不過開車途中卻被員警認為行跡詭異，所以員警將他給攔停，46歲的張姓男子面對警方盤查相當緊張，表示自己沒有喝酒，不過卻主動從口袋裡頭掏出一罐眼藥瓶水，裡頭有褐色的不明液體。

▲高雄男子在網路購買壯陽藥，結果被警方發現含有大麻成分 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男子在網路購買壯陽藥，結果被警方發現含有大麻成分，現在被依照毒品罪移送 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警問他這個是什麼東西，張姓男子吞吞吐吐的說是「推拿精油」，雖然聞起來無色無味，但就是怪！所以員警請他一同回到派出所相驗成分，透過毒品簡易快篩，發現有二級毒品大麻的陽性反應，看到這個結果，也讓張姓男子非常驚嚇，因為他向警方表示這一罐是他在臉書一頁廣告當中購買的壯陽藥物，他也沒想會大麻反應。

原本他約嫩妹出來，就是想要試試看這一款「印度神油」的效果，只是還沒試就先被警方攔下，現在還得被依照毒品現行犯移送法辦。