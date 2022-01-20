高雄女帶2子輕生害死長子　丈夫求情...二審仍判12年半

▲高雄高分院外觀。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名患有強迫症的婦人阿紅（化名）因為丈夫吵架後離家，認為丈夫拋棄母子3人不顧，竟在2019年7月間，帶著兩個兒子燒炭自殺，後來阿紅和次子幸運被救回，但長子卻回天乏術，阿紅事後被依殺人罪起訴，一審判她徒刑12年6個月，阿紅上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原審12年6個月的刑度。可上訴。

判決指出，阿紅從2013年5月間起即罹「強迫症」，每次洗手時間很久，每天洗手數十次，心情易怒、煩噪、無精神、無價值感、心情低落、容易緊張等情況，丈夫阿明（化名）陪她就醫，因為阿紅堅持隱瞞病情，阿明也以為太太只是失眠而已，後來隨著兩個孩子的出生，夫妻兩人因為經濟問題常起口角，每次一吵架，阿明就會離家住一陣子。

2019年6月中旬，夫妻又發生衝突，阿明又再度離家，小紅認為阿明想拋棄母子3人，因此在7月3日晚上11點，在住處帶著2名兒子輕生，隔天下午5時多，阿紅友人造訪未果，通知阿明前往察看發現異狀，通知警、消破門後將昏迷3人送醫，只救回阿紅和次子。

事後阿紅被依殺人罪嫌起訴，高雄地院審理時，認為阿紅在案發前就出現燒炭自殺的想法，事先去購買木炭，在兩個孩子睡著後緊閉門窗以鍋子放置木炭來燃燒，也承認是為了報復阿明才做這件下事情，推論阿紅的自殺是計劃性的行為，未完全喪失行為與判斷能力，難以認定阿紅是因為「重鬱症」發作而犯行。

阿明在審理時也幫阿紅求情，認為「事情已經發生了，不希望小孩沒有媽媽，請求輕判」，但法官認為阿紅殺人犯行明確，判她徒刑12年6個月。

阿紅不服上訴，高雄高分院支持一審的論點，認為阿紅提前準備好木炭，且可以把門窗關上，有一定認知能力，因此駁回阿紅的上訴，維持原審12年6個月的刑度，全案仍可上訴。

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