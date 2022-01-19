大同前董座林郭文艷再敗訴！投保中心訴請解除董座職務再勝

▲林郭文艷再遭判決須解除大同董事長職務 。（圖／記者羅志華攝）

記者吳銘峯／台北報導

股票上市公司大同公司經營權爭奪戰延燒，市場派2020年間發動訴訟，由投保中心提起訴訟，聲請法院解除當時董事長林郭文艷的職務。一審判決投保中心勝訴，林郭文艷必須解任，她上訴二審，高院19日仍判決林郭文艷敗訴，必須解任，可上訴。林郭文艷已於2020年11月間下台。

大同公司在2020年6月30日召開股東常會改選董事，但當時董事長林郭文艷逕自刪除逾53%股權（53.32％，共1,247,468,097股）的投票權，使市場派提名董事全軍覆沒。由於投票程序疑似違法，引起主管機關高度關注，大同公司派不理會，以當日改選的董事名單向經濟部申請變更董事登記遭拒，林郭也被金管會以涉嫌違反《證券交易法》「特別背信罪」向地檢署告發。

而市場派與公司派的法律戰爭持續發動，市場派以多數股權，要求投保中心對林郭文艷提出解任董事職務訴訟。法院審理時，林郭文艷的律師主張，在當時的股東常會中，懷疑有中國資金資助的股東進場，部分股東受到操縱，所以公司才會主動剔除他們的表決權，過程並無不法；另外投保中心也無法證明大同公司因此受到損害，請求法院駁回投保中心的聲明。

一審法院判決投保中心勝訴，林郭文艷上訴二審，但高院認為，「部分股東是否為陸資，有無違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例、大陸地區人民來臺投資許可辦法等規定，應由主管機關調查或法院審認決定，林郭文艷僭越主管機關及法院職權」，高院因此認為林郭文艷違反《公司法》、《大同公司章程》等相關規定，情節重大，應予以解任，高院因此駁回林郭文艷上訴。