紐時：北京日益強硬　反而「強化台灣人身分認同」

▲台北101。（圖／記者周宸亘攝）



文／中央社嘉義19日綜合外電報導

紐約時報今天報導，儘管逾9成台灣人祖先來自中國，但近年北京對台的強硬態度反而促使「台灣人」的身分認同更加堅定，認同問題如今也讓台海成為亞洲最大潛在衝突熱點之一。

紐時採訪的36歲高中教師李元馨（Li Yuan-hsin）表示，自己出國旅行時，常被誤認為中國人，但她會告訴對方：「不，我是台灣人。」對她而言，中國可能是她長輩的故鄉，但台灣是她出生、成長的地方。在她眼中，台灣不光有青翠山巒和繁華夜市，還有健全的民主制度與自由的空氣。

根據國立政治大學選舉研究中心的調查，現在台灣的2300萬人中，有60%以上和李元馨一樣自認是台灣人，這個比例是1992年的3倍；只有2%受訪者自認是中國人，較30年的25%顯然減少很多。

▲紐約時報報導，多數台灣民眾不希望被共產黨治理的中國統一。（圖／記者李毓康攝）



報導指出，事實上，多數台灣民眾並不希望被共產黨治理下的中國統一，但台灣人也沒有積極推動獨立運動，反而較希望避免兩岸爆發戰爭。這導致兩岸陷入危險的僵局。台灣的身分認同越是根深蒂固，北京就越可能認為他們有必要升級軍事和外交行動，迫使台灣尊重其主權主張。

紐時分析，這種身分認同轉變的部分原因源自「世代差異」。舉例來說，李元馨82歲的祖母王玉蘭（Wang Yu-lan）就是「中國認同」群體的一分子。

王玉蘭在1948年國共內戰期間，與約100萬中國人和國民黨一起來到台灣，當時她年僅9歲。此後她和其他逃難來台的人一起生活在眷村裡，村民也時常高喊「反攻大陸！」之類的口號。不過，隨著數十年過去，他們的夢想看似早已破滅。在王玉蘭這些人的兒孫輩心中，重返故土的渴望早已轉變為對北京擴張野心的恐懼。在中國國家主席習近平的領導下，北京以越來越具威脅性的方式表明他們亟欲得到台灣，甚至幾乎每天出動軍機，直接威脅台灣領空。

▲2021年東京奧運，台灣代表隊只能以中華台北之名參賽。（圖／路透)



報導稱，2019年香港爆發反政府示威時，李元馨和許多台灣人都非常關心相關新聞。他們認為，北京強力鎮壓和打壓自由的作法顯示，一旦兩岸統一，中共絕不會信守維持台灣自治的承諾。

隨著COVID-19疫情持續蔓延，北京也不斷阻止台灣參加世界衛生組織（WHO）等國際組織。對李元馨這樣的人來說，這顯示共產黨重視政治超過人民利益，同時台灣的抗疫表現也讓她感到自豪。

在去年的東京奧運會上，台灣代表隊不僅無法以台灣或中華民國之名參賽，表現優秀的運動員站上頒獎台時，場館裡播放的歌曲不是他們的國歌，這也讓李元馨感到憤慨。

紐時指出，實際上，對李元馨這樣的青壯年族群來說，儘管台灣在法理上尚未獨立，但獨立早已是他們日常生活的現實。現在，習近平領導下的中國變得更加專制，中國與台灣之間的政治鴻溝也似乎越來越難以逾越。李元馨說：「在思想上，我們就是台灣人，我們也不一定要宣布獨立，因為我們現在的生活，事實上跟獨立並沒有太大差異。」