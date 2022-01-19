帛琉爆167例確診「旅遊泡泡恐成破口」　指揮中心明開會評估返台檢疫

▲帛琉日前和台灣成立台帛旅遊泡泡。（資料照／新光醫院提供）

記者趙于婷、洪巧藍／台北報導

新冠病毒肆虐全球，一直以來疫情安穩的帛琉也難逃。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前瞭解帛琉累積167例個案，其中有139例屬於旅行相關境外移入。長期協助帛琉醫療的新光醫院也指出，目前已經召開2場遠距醫療視訊會議，已組防疫醫療團，預計1/22出發。

新光醫院表示，帛琉防疫醫療團預計週六1/22出發，由本院感染科黃建賢主任率團，帛琉專案經理羅德毓與微生物組李景耀醫檢師、RCC胸腔重症專科護理吳秀麗共4人支援，期間將與惠恕仁總統、帛琉衛生部與美國CDC專家共商帛琉防疫措施與現況。

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另外，外交部也協助捐贈本次物資，包含福爾威創快篩試劑一萬劑、亞培Panbio快篩試劑五百劑、一般外科口罩成人6萬片、兒童口罩1萬片；新光醫院預計捐贈N95口罩1500片、ID Now 快速PCR試劑150劑、血氧機65台等。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前瞭解帛琉累積167例個案，當中19例已經康復，其餘139例屬於旅行相關的境外移入，還有9例為社區個案，也就是說，大部分都還是境外，至於社區狀況，還需要與帛琉當局瞭解。而指揮中心也已經敲定，明天下午與帛琉視訊討論，先瞭解當地疫情狀況，再進一步評估旅遊泡泡相關檢疫措施調整。