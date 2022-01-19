過年前「2天氣特點」出爐！連3天全台有雨　1關鍵決定哪裡放晴

▲今日北台灣整天偏涼。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日持續受到東北季風影響，北台灣整天偏涼，北部、東半部等迎風面有雨。周五起冷空氣減弱，白天氣溫稍微回升，但受到南方雲系北移影響，到周末前全台有雨，過年前的天氣都是「降雨機會大、氣溫偏涼」，下周四、五可能還有一波全台有雨的降雨情形，雲雨帶走向將決定天氣好壞。

天氣職人吳聖宇表示，今晚到明日來自西邊的水氣減少，因此從桃園新竹往南地區的天氣好轉許多，但是迎風面地區包括基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地仍會持續有下雨的情況。

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明日北部、東北部、花蓮白天高溫18-20度，中部及台東高溫22-24度，南部高溫可到24-26度，明晚到周五清晨中部、北部、東北部低溫14-16度，南部及花東地區低溫16-18度。

▲未來一周各地都有降雨機率。（圖／記者李毓康攝）

周五到周末南方雲系影響，全台各地都將是有陣雨或短暫陣雨的天氣，山區累積雨量較多，也可能出現局部大雨，下周一、二中層水氣減少，回歸到比較正常東北季風型態的天氣，迎風面北、東部仍有局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴。

溫度方面，周五到周末冷空氣減弱，雖然是下雨的天氣，溫度卻有機會相對回升一些，北部、東北部白天高溫可望回到20度以上，中部、花東地區高溫22-24度，南部高溫24-26度，夜晚清晨中部、北部、東北部低溫16-18度，南部及花東地區低溫18-20度。

下周一鋒面東移遠離，底層東北季風有所增強，溫度才會略降1-2度，但是冷空氣並不特別強，因此降低的幅度有限。展望下周到過年前，仍有一波較全面性的降雨機會，預估時間點可能落在下周四、五之間。

另外，臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急也提醒，下周南方熱帶系統有活躍的趨勢，雲雨帶走向將決定天氣好壞。