要不到錢拿刀刺傷弟弟　莾兄殺人未遂罪起訴傷害罪輕判3年

▲弟弟被哥哥拿水果刀劃傷背部 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鄭姓男子長年不工作，經常向媽媽、弟弟伸手要錢，去年7月間他又向弟弟要錢未果，竟一時失控，掏出隨身攜帶的水果刀猛刺弟弟，弟弟負傷後奪刀壓制鄭男，並報警處理，鄭男事後被依殺人未遂罪嫌起訴，法院審理後，認為鄭男與弟弟一家關係密切無深仇大恨，改依傷害罪判處徒刑3年。可上訴。

判決書指出，去年7月14日下午4時許，鄭男弟弟載著女兒返家時，鄭男就在停車場等他想要借錢，弟弟不肯，鄭男嗆他「你就不怕我會死」、「如果我拿不到錢，我就要用刀刺你」，後來鄭男就拿刀刺向弟弟，兩人發生扭打，弟弟負傷壓制鄭男後報警，警方到場後當場逮捕行兇的鄭男，偵方偵辦後依殺人未遂罪嫌起訴。

法院審理時，受傷的弟弟表示，和哥哥沒有糾紛，哥哥之前來討錢已經很多次了，都沒有帶刀，這次是因為想要借錢沒成功才會行兇，也認為哥哥應該只是要傷害他，不是要讓他死，就是要錢而已。

弟弟的老婆和媽媽也證稱，鄭的兒子都是和他的弟弟、媽媽同住，鄭男經常向媽媽要錢，這種情形持續約7年，鄭男也常常向弟弟周轉，但兩人並無深仇大恨，行兇應該是借錢不成的臨時起意，沒有殺人的意圖。

法官因此認定，鄭男僅有傷害弟弟的意圖，沒有殺人的犯意，審理後改依傷害罪判鄭3年有期徒刑，全案可上訴。