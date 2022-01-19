與女友穩交中！他卻不自覺曝「渣男金句」　網一看搖頭：沒救

▲原PO分享自己在感情遇到的問題，卻不經意講出「渣男金句」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

在感情世界中，難免會遇到幾位渣男或渣女，但他們本身會知道自己渣嗎？有位網友在《匿名公社》表示，自己跟女友穩交中，近期卻遇上「更聊得來的朋友」，沒想到原PO接下來說的話，被網友認證「渣男金句」，直呼原PO「沒救了」。

原PO表示，與女友穩定交往了一年多，當初也追對方追了很久，「真的很愛她」，但沒想到自己現在卻遇上了「有聊不完話題」的女生，原PO坦承，「每天都有人陪聊的感覺真的很好」，不禁懷疑自己，「當初是怎麼想的，怎麼會想追原本的女友」。

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原PO繼續說道，「我更喜歡現在這個了解我想法，也談得來的女生」，並表示對方也比女友更年輕，而原PO內心想法也不經意透露在行為上，「我女友都說我最近怪怪的，對她沒熱情了」，這讓原PO嘆氣，「我也不想傷害她啊，只是心裡就真的不愛了」。

貼文一出，網友們紛紛搖頭，「我到底看了什麼？一個渣男的自傳嗎」，「原PO的渣味濃到隔著螢幕我都聞到」，「沒救了，連自己有多渣都不知道，還問大家」，「恭喜，渣男的跡象出現了」，「所以呢？想表達什麼？還是趕快分手吧」，「快放生你女友，她應該遠離垃圾」。