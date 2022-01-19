他哀號「一周吃6次」不解女生為何愛吃鍋？　妹子列6點爆共鳴

▲麻辣鍋跟火鍋是許多人冬天最愛吃食物。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

夏天時可以吹冷氣吃火鍋，冬天一變冷更要吃！就有男網友投稿臉書《靠北女友my girl》，哀號他一個月裡有一半的時間都是吃火鍋，甚至一周就吃了6次，還發現女生不論什麼理由，都可以約吃鍋，「到底有什麼奇怪魅力？」貼文吸引不少女網友直呼「超愛」，還有妹子列出6點，大讚「火鍋很好啊！」

這位男網友相當不解，為何女生「不管心情好不好，或是慶祝什麼、各類儀式感，都他X的約吃火鍋？到底有什麼奇怪魅力？」並崩潰抗議，「ㄟ，X，不是啊！一周吃6次了欸！這個月至少一大半都是在吃火鍋，我都快成火鍋臉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，就有男性也驚呼有感，「我不記得我有po文啊」、「女生嗑鍋物都很強」、「我家裡的二位女人，之前常常出去吃火鍋，我是看到火鍋就會怕」、「對啊！到底為什麼？我超級不喜歡吃的。」

話題也成功吸引火鍋控妹子現身，「就是愛火鍋欸！百吃不膩的」、「我也超愛吃火鍋的，每次都想要吃火鍋，結果吃到我男朋友受不了」、「女生真的很愛吃火鍋，笑！」至於原因則有，「火鍋好吃啊，又不用想要吃什麼」、「便宜，最難吃也不會太難吃」、「一鍋滿足又吃得飽，料多實在。」

其中，還有一位女網友甚至能列點大讚，「火鍋很好啊！我也是三不五時就跟男友說吃火鍋。第1便宜、第2天氣冷、第3男友是個選擇障礙患者，每天都在想要吃什麼、第4很好吃、第5很好吃、第6非常好吃，直接滿足了我想吃菜想吃肉想吃飯的需求。」