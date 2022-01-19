賺中國1716億順差！台灣一半上班族卻「月薪4萬↓」　楊永明：前景虛

▲台灣去年整體經濟表現亮眼，但民眾卻仍普遍低薪。（圖／記者林敬旻攝）



記者周依儒／綜合報導

2021年台灣整體經濟表現亮眼，全年出口額達4464.5億美元，對中國的貿易順差更高達1716億美元，人均GDP為3萬2787塊美金（約新台幣91萬）。不過2021年薪資中位數卻僅50.1萬元，也就是說全台一半上班族月領不到4.2萬，經濟表現亮眼卻並未反映在人民收入上。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中討論台灣上班族為何普遍低薪的問題。

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中國海關總署本月14日表示，2021年進出口總值達6.05兆美元，創下歷史新高。而根據財政部本月17日公布的數據顯示，台灣2021年總出口額為4464億美元，其中對中國為1889.06億美元，佔台灣對外貿易比重約42.3%，和中國的順差更達1716億美元，兩岸貿易是台灣經濟重要的一環，佔了台灣出口額將近一半的數字，連帶也讓台灣人均GDP、經濟成長率跟著水漲船高。

▲中國今年出口總額破6兆，創下歷史新高，圖為廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）



而「順差1716億美元」的驚人數字卻並未反映在台灣民眾收入上，根據行政院主計處數據顯示，2021年薪資中位數為50.1萬元，代表台灣上班族有一半人口月薪未達4.2萬，普遍低薪。楊永明表示，台灣科技業很強，足以作為全球半導體或科技產業鏈的重要關鍵，但大多數受薪階級都不是科技從業人員，傳統產業雇有台灣7成以上的勞動人口，但傳統產業的市場規模、競爭力又太小，獲利少，不是科技業的產業根本很難賺錢，當然普遍低薪。

▲若台灣順利加入CPTPP，將有助於金融業發展。（圖／達志影像／美聯社）



楊永明分析，台灣缺乏「FTA（自由貿易協定）戰略」，早期因為有反全球化浪潮，大家都會抗拒FTA，覺得開放國外市場會對國內本土產業造成影響，「但如果你不這麼做，你的餅就做不大，當別人都把餅做大，你的餅就越來越小、越來越乾，養分不夠薪水也無法提高」，難免會有與FTA磨合的陣痛期，台灣雖然有和一些國家簽訂「準FTA」，但積極度真的不夠；此外，去年9月中國與台灣差不多時間申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），若順利加入，對台灣將是福也是衝擊，因為CPTPP的關稅調整將更嚴格。

▲今年1月1日起RCEP生效，將對台灣傳統產業造成衝擊。（圖／RCEP）



楊永明指出，台灣對中國出口有6成都是科技、機電、通訊產品，享有「科技產品零關稅」的優勢，反過來說剩下4成都是服務業、傳統產業（紡織、機械），但2022年起台灣被屏除在外的RCEP（區域全面經濟夥伴協定）生效，中日、日韓與東南亞之間實質的自由貿易協定出現，一定會衝擊到台灣傳統產業輸出到中國的同類產品。

楊永明總結，觀看兩岸經貿數據，台灣科技業出口額因搭上中國出口市場提升有所增加，但非科技業的傳統產業、服務業卻沒有因此受惠，反而受到疫情影響，企業經營越來越困難。他直言，台灣現在的榮景很虛，整個偏向科技產業，傳統產業沒有FTA戰略協助來擴大市場提升競爭力，這些結構性的因素間接造成台灣普遍低薪，有錢的人繼續有錢，窮苦的人卻越來越多。

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