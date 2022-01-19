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世界最長壽男性逝世！差24天滿113歲　曾在「2次全球疫情」中倖存

▲▼金氏世界紀錄認證為「全球最長壽男性」的德拉富恩特（Saturnino de la Fuente）。（圖／翻攝自Facebook／Supercentenarios）

▲「全球最長壽男性」德拉富恩特18日在家中逝世，享嵩壽112歲。（圖／翻攝自Facebook／Supercentenarios）

記者葉睿涵／綜合報導

西班牙獲金氏世界紀錄認證為「全球最長壽男性」的德拉富恩特（Saturnino de la Fuente），於當地時間18日在家中逝世，享嵩壽112歲又341天。德拉富恩特原本將於下個月滿113歲，可惜紀錄如今嘎然而止。

綜合外媒報導，去年9月被金氏世界紀錄認證為「全球最長壽男性」的德拉富恩特，18日於西班牙萊昂家中逝世，享嵩壽112歲又341天。據他的女婿所述，他在上午11點左右呼吸開始變得沉重，幾秒後，「他就像蠟燭一樣熄滅了」。

@guinnessworldrecords

Oldest living person (male) - Saturnino de la Fuente García 112 years and 211 days

Amazing Moment (30s) - Danilo Stankovic

德拉富恩特在1909年2月11日出生於萊昂，他原本將於下個月滿113歲，可惜紀錄如今嘎然而止。德拉富恩特漫長的一生經歷過好幾次的動盪，他9歲時在西班牙大流感中倖存下來，見證過阿方索十三世和和普里莫·德·里維拉（Primo de Rivera）的獨裁統治時期，甚至還曾在1937年差點被德國空軍炸死。

他在13歲開始成為一名鞋匠，並在1933年與妻子古鐵雷斯（Antonina Barrio Gutiérrez）結婚。2人育有8名子女，不過其中一個在孩童時期便已去世。由於德拉富恩特身高只有1.5公尺，因此他在1936年西班牙內戰時得以被豁免入伍。於是，德拉福恩特用自己的好手藝，為軍隊製造軍靴，並建立起蓬勃的製鞋事業。

報導稱，德拉富恩特對萊昂貢獻良多；由於他熱愛足球，因此他與朋友創立了一支地方足球隊Puento Castro FC，而且他也是萊昂第一位接種新冠疫苗的長者。然而德拉富恩特卻曾表示，他並不在乎外界對他的讚譽，因為他一直以「平靜生活，不傷害任何人」的方式活著，這也是他長壽的秘訣。

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