百萬YouTuber「年終大手筆抽機車」　員工中了！結局神轉逼出淚

記者曾筠淇／綜合報導

近來已有不少民眾都陸續拿到年終獎金了，就有網友注意到，擁有93.5萬人訂閱的知名YouTuber大蛇丸除了發放年終獎金外，還準備了「4樣禮物」讓員工自己抽，最大獎是一台Gogoro。消息曝光後，讓不少網友直呼大蛇丸真的是個好人，「難怪人緣好」。

大蛇丸先前發布影片，提到「我們年終不只有我們年終獎金，我們還辦抽獎」，不過因為員工只有一個，所以他特地準備了籤筒要讓「豬腳」去抽。

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▲除了年終獎金，大蛇丸還送豬腳一台機車。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

大蛇丸表示，豬腳的機車早就已經出問題了，所以最大獎當然要送「機車」，換言之，豬腳如果抽中，就可以拿到「年終獎金+機車」。不過要拿到機車也得看運氣，籤筒除了Gogoro外，大蛇丸說，另3支籤分別是「他親我一下」、「我親他一下」、「他請我吃一份麥當勞」。

緊接著，大蛇丸直接衝去豬腳家，並拿了超厚一包紅包給對方；豬腳拿到年終獎金以後，直呼「開心！」而後得知還能抽獎，臉部表情既緊張又興奮，想不到最終真的抽中「機車」1台，讓他超開心。

▲大蛇丸就連選配也都包起來。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

不過好康不只如此，大蛇丸不只要讓豬腳選車，就連「選配都包起來」，最終一共花了8萬8120元。但其實到了影片最後，會發現真相反轉，原來大蛇丸最一開始做的4支籤全部都是「機車」，就是要讓豬腳抽中，「因為我覺得豬腳值得」。

▲其實4支籤都是機車。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「大蛇丸對員工是不是超好的」為題發文，提到員工豬腳第一年年終拿到iPhone12，今年則是拿到Gogoro，當大蛇丸的員工是不是很棒？

底下網友也紛紛回應，「個性X打一堆老闆」、「那疊現金加禮物，X打很多公司了吧」、「感覺蠻重情的」、「前面先給的那疊不知道多少」、「那一包的厚度加上一台Gogoro，夠了啦」、「是個有情有義的人，推」、「感覺他很重感情啦，不錯的年輕人」、「重感情，感覺是個善良的人」。