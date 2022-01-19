佛心男尾牙抽中iPhone13「贈送免郵資」　網暴動：看到聖光了

▲男子幸運抽中iPhone13，因用不到所以想要贈送。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

蘋果一出新款，每次都造成搶購風潮。不過有一名網友在尾牙時抽到iPhone13，因本身已有iPhone12用不到，所以選擇贈送大家，想要的人只要寄信給他就有機會拿到，並表示郵資也由他負擔，引發網友朝聖，大讚原PO根本是「神仙轉世」。

一名網友在PTT八卦版以「贈送全國iphone 13 pro max」為題發文，表示他尾牙抽獎抽到一支全新的iPhone13 pro max（含發票），顏色是天峰藍，但因本身已有iPhone12 pro max所以用不到，再加上今年受人恩惠良多，因此決定「贈出」，領貨地點為全家或7-11店到店，郵資也由他負擔。他強調，不用刻意說是送給父母或裝窮賣慘，「我會憑感覺贈送，不一一回信」。

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▲網友紛紛朝聖。（圖／翻攝自PTT）

貼一出，引發網友熱議，紛紛表示原PO太佛心了，「推佛」、「推好心分享~」、「站內信應該爆滿了」、「太扯！等於送三萬五耶」、「不推不行」、「我看到聖光了」、「神仙再世」、「好心人」、「願意把好運氣分享給他人，真是太佛」、「讓善心傳出去！讚啦！」

不過也有網友建議，賣掉手機再直接捐錢比較好，「賣掉捐給社福機構還比較好」、「便宜賣掉捐出去比較好...」。