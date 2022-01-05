虎年免費學英語　酷課雲首推55門英語直播課今起報名

▲ 北市「酷課雲」首推55門英語直播課今起免費報名 。（圖／台北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

面對全球化及國際化浪潮，台北市教育局為培養學生跨學科雙語學習，今（5日）宣布推出55門多元精采的酷課雲寒假英語線上直播課程，學生可免費參加，每門直播教室限100人參加同步直播課，共計5500個名額，從今（5日）天起到下週二（11日）開放登錄酷課雲網站報名，全國各縣市國小至高中都可參加，預計本月18日公布錄取名單。

北市教育局表示，台北市致力打造英語友善城市，推展雙語教育政策創新思維，面對全球化及國際化浪潮，為落實北市數位教育資源共享理念，豐富學生多樣化英語學習機會，培養學生跨學科雙語學習，讓學生輕鬆學習英語，酷課雲首度推出超夯英語55門直播課免費，並從今天起開放報名。

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▼酷課雲首推超夯英語55門直播課今起免費報名。（圖／記者許敏溶翻攝）

教育局進一步說明，酷課雲寒假免費英語線上直播課程是今年首度辦理，包含55門多元跨域英語線上課程，分別是初學者課程（小一至小二）共計14門，初階課程（小三至小四）共計15門，中階課程（小五至小六）共計11門，中高階課程（國一至國三）共計10門，高階課程（高一至高三）共計5門。

這次免費課程預計招收全國各縣市國小至高中職各年級學生計5500名，教育局表示，課程報名一律採線上報名，全程免費，每人至多錄取參加5門課程為原則，請學生依授課年級報名登記，完成課程經認定成績合格者，還可取得台北市政府教育局修課證明數位證書，歡迎有興趣學生踴躍報名參加。

配合農曆新年即將到來，教育局表示，將有不少相關課程，例如北市文化國小高嘉蔚老師開設「Let’s Celebrate Chinese New Year歡樂慶新年」課程，帶領學生學習如何用英語向外國人介紹農曆新年，包含運用英語進行新年拜年對話，同時介紹新年期間各式美食佳餚、節慶活動、猜燈謎等習俗，讓學生帶領國際友人一同感受濃濃過節氣氛。

此外，北市中正高中李壹明老師和Alexander Wallace老師，將開設新年英語課程與大家新年玩英語，邀請學習製作英語燈籠、英語春納福紙鞭炮，並一起寫英語春聯。