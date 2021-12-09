獨／打疫苗給公假！北市「祭三大措施」刺激教職員工打第二劑

▲北市教育局為激勵教職員工施打第二劑疫苗，將給半天公假（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，從明年元旦起，包括教育部等4部會在內的24類場所人員，強制要求接種兩劑疫苗滿14天才可上工，而台北市教職員工目前接近8%尚未施打第二劑，北市教育局今（9日）祭出三大措施推施打率，首先是尚未施打第二劑教職員工，可請半天公假外出打疫苗，其次是在16日國高中職施打第二劑BNT疫苗時，也跟著學生施打，若未打滿兩劑疫苗，明年2月11日起將不再補助快篩費用。

中央疫情指揮中心日前宣布，明年元旦起，教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部業管24場所（域）人員須完整接種兩劑疫苗，相關從業人員應儘速在12月17日前施打第2劑疫苗，昨天更新增外送員等6類別。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北市教育局為鼓勵教職員工施打第二劑疫苗，將給半天公假。（圖／記者湯興漢攝，照片當事人與本事件無關）

由於目前未打滿兩劑疫苗並沒懲罰條款，北市教育局在討論後在今天宣布，為提高教職員工施打第二劑意願，提出三大措施，首先是預計下週四（16日）北市國高中職學生施打第二劑BNT疫苗時，未施打第二劑疫苗教職員工可以跟著打，若是第一劑不是打BNT疫苗的教職員工，則可以選擇請半天公假到校外施打莫德納疫苗。

今年8月底時，由於國內疫情仍然嚴峻，加上多數教職員工未施打第二劑疫苗，當時教育部針對未在前14天施打者，在入校前3天取得抗原快篩或PCR檢測陰性證明的教師，由教育部補助相關費用，據了解，當初是以每個人頭100元計算，一共編列3億多元，支持各縣市買快篩試劑等防疫物資。

北市教育局指出，已經提供上述兩個方便北市教職員工施打第二劑疫苗的措施，若在下學期、也就是2月11日開學前，北市教職員工仍未打滿兩劑疫苗且滿14天，將不再補助公費快篩，而必須自費，但有醫生證明者不適宜打第二劑疫苗者可例外。