　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／打疫苗給公假！北市「祭三大措施」刺激教職員工打第二劑

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市教育局為激勵教職員工施打第二劑疫苗，將給半天公假（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，從明年元旦起，包括教育部等4部會在內的24類場所人員，強制要求接種兩劑疫苗滿14天才可上工，而台北市教職員工目前接近8%尚未施打第二劑，北市教育局今（9日）祭出三大措施推施打率，首先是尚未施打第二劑教職員工，可請半天公假外出打疫苗，其次是在16日國高中職施打第二劑BNT疫苗時，也跟著學生施打，若未打滿兩劑疫苗，明年2月11日起將不再補助快篩費用。

中央疫情指揮中心日前宣布，明年元旦起，教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部業管24場所（域）人員須完整接種兩劑疫苗，相關從業人員應儘速在12月17日前施打第2劑疫苗，昨天更新增外送員等6類別。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市教育局為鼓勵教職員工施打第二劑疫苗，將給半天公假。（圖／記者湯興漢攝，照片當事人與本事件無關）

由於目前未打滿兩劑疫苗並沒懲罰條款，北市教育局在討論後在今天宣布，為提高教職員工施打第二劑意願，提出三大措施，首先是預計下週四（16日）北市國高中職學生施打第二劑BNT疫苗時，未施打第二劑疫苗教職員工可以跟著打，若是第一劑不是打BNT疫苗的教職員工，則可以選擇請半天公假到校外施打莫德納疫苗。

今年8月底時，由於國內疫情仍然嚴峻，加上多數教職員工未施打第二劑疫苗，當時教育部針對未在前14天施打者，在入校前3天取得抗原快篩或PCR檢測陰性證明的教師，由教育部補助相關費用，據了解，當初是以每個人頭100元計算，一共編列3億多元，支持各縣市買快篩試劑等防疫物資。

北市教育局指出，已經提供上述兩個方便北市教職員工施打第二劑疫苗的措施，若在下學期、也就是2月11日開學前，北市教職員工仍未打滿兩劑疫苗且滿14天，將不再補助公費快篩，而必須自費，但有醫生證明者不適宜打第二劑疫苗者可例外。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
健身人妻偷吃「練深蹲只為坐對的人」　教練夫綠炸
分屍逆子「陽光照」曝光！　2原因肢解父親
快訊／增4人接種疫苗後亡！　2男2女均打「這廠牌」
快訊／機車對撞！女騎士噴飛「血狂流」命危
快訊／境外移入暴增16例　這國來台7例最多
春節返台更嚴！「陰性報告」計算日大調整
快訊／合歡山「火燒山」！火舌狂竄波及路面
快訊／今境外移入「暴增16例」　本土續+0
LIVE／21萬劑莫德納將到期！　指揮中心最新說明
不菸不酒不吃檳榔　她罹患舌癌竟因「戴假牙」
什麼工作能做10年以上？　鄉民秒答：願做一輩子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】台北國際建材展　Panasonic打造後疫新常態生活

5至14歲兒童染Omicron機率「比成人多3倍」？羅一鈞：多為輕症

輝瑞CEO憂「Omicron兇猛」第4劑提前打！羅一鈞：現在談還太早

驚見45名青少年打兩劑AZ疫苗！莊人祥分析3可能性「可能誤打」

台北車站打氣旺「4天打8888劑」　台南桃園也設站、高雄評估中

第三劑縮短至4個月接種？羅一鈞指「沒有額外好處」：不會驟然修改

要求接種2劑類別擴大「遭批太倉促」　莊人祥曝關鍵考量！

獨／打疫苗給公假！北市「祭三大措施」刺激教職員工打第二劑

要求公費對象打2劑遭疑「要消化疫苗」　莊人祥：是鼓勵性質而已

快訊／昨增4人接種疫苗後死亡！　2男2女均打莫德納

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

【廣編】台北國際建材展　Panasonic打造後疫新常態生活

5至14歲兒童染Omicron機率「比成人多3倍」？羅一鈞：多為輕症

輝瑞CEO憂「Omicron兇猛」第4劑提前打！羅一鈞：現在談還太早

驚見45名青少年打兩劑AZ疫苗！莊人祥分析3可能性「可能誤打」

台北車站打氣旺「4天打8888劑」　台南桃園也設站、高雄評估中

第三劑縮短至4個月接種？羅一鈞指「沒有額外好處」：不會驟然修改

要求接種2劑類別擴大「遭批太倉促」　莊人祥曝關鍵考量！

獨／打疫苗給公假！北市「祭三大措施」刺激教職員工打第二劑

要求公費對象打2劑遭疑「要消化疫苗」　莊人祥：是鼓勵性質而已

快訊／昨增4人接種疫苗後死亡！　2男2女均打莫德納

【廣編】台北國際建材展　Panasonic打造後疫新常態生活

5至14歲兒童染Omicron機率「比成人多3倍」？羅一鈞：多為輕症

「娃哈哈公主」宗馥莉接班任總經理　第一代浙商宗慶後退居二線

輝瑞CEO憂「Omicron兇猛」第4劑提前打！羅一鈞：現在談還太早

「O MAMATAYAL原來一教就會」　就業福音媒合會暨網路直播登場

驚見45名青少年打兩劑AZ疫苗！莊人祥分析3可能性「可能誤打」

農廢再利用自製「培養土」種洋菇　周昭陽獲選雲林10大菁英農民

闖空門連小狗都打　「榔頭大盜」騎車逃逸撞田埂慘摔

無良母子丼！相戀8年竟性侵女友媽　她見偷拍片「一隻手」崩潰了

杜絕汽機車噪音深夜擾民　桃警取締違規改裝車最重罰2.4萬

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

買不到了快囤貨！　76年台灣「老字號產品」將停產

《華燈初上》真實版！她被5年閨蜜搶男友崩潰休學

2022最強運「5生肖」曝！

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

又有烏克蘭正妹！　內行人曝定居台灣原因

倒數9天！59類人快接種　明年元旦「恐被戳鼻名單」一次看

明天北台再迎雨　下周冷空氣發威

「品牌聲望大調查」抽10支iphone

林秉樞母喪贈花名單也有他！媒體大老稱「被同事冒名」

家暴翁成「永和無頭屍」！網風向挺兇嫌：求輕判

堅持不打疫苗「我有人身自主權」　遭網轟爆

夜市吃土虱　驚見「肉塊藏觸手」

更多熱門

相關新聞

打疫苗送禮券　竹市限定場！限時4天免預約

打疫苗送禮券　竹市限定場！限時4天免預約

因應國外疫情仍嚴峻，且海外返鄉潮、耶誕跨年活動將到來，新竹市府宣布，至今（9）日14點起至12月12日四天期間，符合資格對象來竹市中正市場施打站接種莫德納疫苗，現場即贈200元全聯禮券一張，民眾可免預約直接赴現場施打，也可致電疫苗專線03-5355137先預約，可享免排隊免等待。

陸新冠特效藥獲批上市 清大教授領軍...抗Delta臨床救治900患者

陸新冠特效藥獲批上市 清大教授領軍...抗Delta臨床救治900患者

北市3＋1疫苗政策　企業20人可造冊

北市3＋1疫苗政策　企業20人可造冊

30分僅發65張號碼牌　花博打氣不如北車

30分僅發65張號碼牌　花博打氣不如北車

年輕人想混打　醫曝選這「安全牌」

年輕人想混打　醫曝選這「安全牌」

關鍵字：

疫苗北市教育局

讀者迴響

熱門新聞

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

新北「移動豪宅50萬」包管線　內部超高級

永和分屍監視器追消失行李箱　伴屍9天肢解丟水溝

更多

最夯影音

更多
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面