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港寵物店員確診！倉鼠也驗出Delta陽性　港府下令2000隻全撲殺

▲▼全球首例！ 香港寵物店倉鼠被驗出Delta 港府下令全數撲殺。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

▲全球首例，香港寵物店「倉鼠驗出Delta」，港府決定撲殺。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

記者趙蔡州／綜合報導

香港銅鑼灣一間寵物店有一名女員工日前確診新冠肺炎，基因定序結果為Delta變異株且感染源不明，經調查後發現店內多隻倉鼠竟驗出Delta陽性反應、環境樣本也驗出病毒。對此，港府相關防疫單位宣布，即日起停止小動物進口、寵物店均須停業，而且所有倉鼠將進行「人道處理」。

綜合港媒報導，香港銅鑼灣一間寵物店Little Boss近日發現一名23歲女員工確診，基因定序後確定為Delta變異株、感染源不明，直到17日抽取該店環境、寵物樣本分析後，發現店內有11隻從荷蘭進口的倉鼠Delta呈陽性反應，也是全球首次發現有倉鼠感染新冠肺炎。

香港衛生署衛生防護中心表示，除了23歲女店員確診外，另外有1名67歲婦人4日、8日曾經與女兒到寵物店買倉鼠，期間與染疫女店員有交談，事後驗出確診，婦人的丈夫17日快篩呈陽性反應，目前仍在等待PCR結果，婦人的女兒快篩結果為陰性，除了人傳人，目前不排除動物傳人可能性。

▲▼香港立法會民主派初選,香港新冠肺炎,香港口罩。（圖／路透社）

▲香港寵物店女員工確診，店內倉鼠也驗出染Delta病毒。（圖／路透社）

對此，香港漁農自然護理署署長梁肇輝18日表示， Little Boss寵物店抽取的數百樣本中，11隻呈現陽性反應的寵物均為倉鼠，該店負責存放、處理寵物進出口的大埔倉庫環境樣本也呈陽性，儘管該倉庫1000隻小動物仍在檢驗中，為了減低風險，檢驗後均會人道處理。

梁肇輝指出，全港總共有34間寵物店有販賣倉鼠，一律暫時停業，且不論是否已經出售，均要配合採檢並人道處理，包含Little Boss在內，合計要「人道處理」的小動物達2000多隻，即日起禁止小型哺乳類動物進口，特別是倉鼠，其餘將要求出口國家在出口前，必須先替小動物檢測。

衛生防護中心指出，經調查，2021年12月22日、2022年1月7日共有2批倉鼠進口到香港，由於風險較高，民眾去年12月22日後若有在香港任何寵物店購買倉鼠，倉鼠必須接受強制檢測，若寵物呈現陽性反應，將予以人道處理，且飼主也必須要接受篩檢。

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