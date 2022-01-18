5星座今年易破財！衝擊月份曝光　專家警告「財來財去留不住」

▲你也上榜「今年易破財」的星座了嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新的一年才剛開始，就強碰今年第一次水星逆行的到來，命理專家小孟老師指出，第一波水逆從1/14～2/4，並點名天秤、射手、金牛、水瓶及摩羯座是重災戶，在愛情、財富及事業運勢恐受到衝擊。他近日再發文分析「有5個星座」虎年容易破財，切勿衝動亂投資，在這錢難賺的世代裡，上榜的你要小心了。

小孟老師在粉專《清水孟國際塔羅小孟老師》點名虎年易破財星座Top5：

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第5名：水瓶座

受到10月底火星逆行進入偏財宮、木星逆行進入財帛宮，因此會感受到上半年財運很好，投資判斷精準，但一到下半年投資運急轉直下，特別當心10月後不宜衝動投資或把賺到的錢亂花。

第4名：獅子座

獅子座受到9月底水星逆行進入財帛宮，在9、10月容易有破財運，倘若工作是屬於有業績壓力者，會有下滑跡象，建議面對顧客不宜太過直接，否則會讓你的績效一落千丈。

▲有星座被點名投資易失利，請三思後再行動。（示意圖／資料照）

第3名：天蠍座

受到木星10/28後逆行偏財宮，會對你的偏財投資運產生大影響，如果有想要投資股票或基金者，切勿亂聽一些小道消息，以免投資失敗導致財運下滑。

第2名：金牛座

因天王星逆行本命宮，加上10月底火星逆行財帛宮，金牛座下半年財運要特別小心，尤其有投資的朋友們，容易財運下滑或投資失利，錢財快速流失，投資前要小心謹慎。

第1名：牡羊座

牡羊座受到天王星逆行財帛宮，2022年容易財來財去，運勢易下跌。建議謹慎購物，千萬不要腦衝亂買，買東西前一定要多比價，以免買貴造成損失。