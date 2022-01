她打電話聽到「熟悉喵叫」秒噴淚：是牠！　奇蹟找回走失8月愛貓

▲英國一隻黑貓走失8個月後與主人奇蹟重逢。(示意圖/免費圖庫unsplash)



記者吳美依/編譯

英國40歲婦人瑞秋(Rachael Lawrence)打電話給獸醫時,聽見背景傳來熟悉的貓叫聲,立刻認出來,那正是8個月前走失的愛貓「巴納比」(Barnaby),與毛孩重逢時,忍不住嚎啕大哭。她事後受訪時表示,獸醫「把貓咪抱進房間的那一刻,我就知道是牠!」

《鏡報》報導,瑞秋日前將家裡另一隻小貓「托爾維」(Torvi)送往醫院動手術,打電話關心毛孩狀況時,被背景的喵叫聲給吸引。她立刻詢問,「那是托爾維在叫嗎?」但獸醫表示,「不是,那是我們上禮拜收編的浪貓。」

