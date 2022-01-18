她打電話聽到「熟悉喵叫」秒噴淚：是牠！　奇蹟找回走失8月愛貓

▲英國一隻黑貓走失8個月後與主人奇蹟重逢。（示意圖／免費圖庫unsplash）



記者吳美依／編譯

英國40歲婦人瑞秋（Rachael Lawrence）打電話給獸醫時，聽見背景傳來熟悉的貓叫聲，立刻認出來，那正是8個月前走失的愛貓「巴納比」（Barnaby），與毛孩重逢時，忍不住嚎啕大哭。她事後受訪時表示，獸醫「把貓咪抱進房間的那一刻，我就知道是牠！」

《鏡報》報導，瑞秋日前將家裡另一隻小貓「托爾維」（Torvi）送往醫院動手術，打電話關心毛孩狀況時，被背景的喵叫聲給吸引。她立刻詢問，「那是托爾維在叫嗎？」但獸醫表示，「不是，那是我們上禮拜收編的浪貓。」

Mum reunited with cat missing for eight months after recognising meow over phone https://t.co/oWx9oDBkz0 pic.twitter.com/CkMoy9NObu — The Mirror (@DailyMirror) January 17, 2022

電話掛斷後，瑞秋卻依然掛心此事，幾小時後又致電追問，新收編的「浪貓」是否為黑色公貓，其中一隻後腿是否有一塊白色斑點，2項特徵竟都相符。

瑞秋到獸醫院接小貓時，也帶上「巴納比」的照片，希望可以當場比對。她一見到毛孩，忍不住激動大哭，顧不得擦乾眼淚，就趕緊撥打視訊電話，向家裡三個孩子報喜。

「巴納比」去年不幸走失，雖有施打晶片，卻一直沒有被民眾撿到。瑞秋表示，毛孩身上「一大堆結痂，瘦得跟皮包骨一樣，一些地方的毛甚至禿了」，但重新回到主人懷抱時，看起來非常開心，「我們必須趕快把牠養肥，變回以前胖嘟嘟的樣子才行。」

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