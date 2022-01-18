大型社會實驗！英30多家公司「每周只上班4天」　員工照樣領全薪

▲上班族壓力大，英國將於今年開始一項實驗，希望雇主能將員工的上班天數縮短至4天。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者張寧倢／綜合外電報導

來自英國劍橋大學、牛津大學等學者將在英國進行為期6個月的實驗，計畫招募30多家公司參與這項被譽為「2022年最大膽的全新工作方式」的試點計畫，在支付全額薪水的狀況下，讓員工每周只工作4天，測試他們能否維持100％的生產力，包含相機品牌Canon（佳能）子公司在內的6家企業已宣布參與試驗。

根據《太陽報》、《衛報》報導，這項試點計畫由「4 Day Week Global」組織與智庫Autonomy所領導，和「4 Day Week UK Campaign」組織、劍橋大學、牛津大學與波士頓學院等學者合作，將從今年6月開始在英國招募30多家公司，參與進行為期6個月的試驗，將工作日縮短為4天，員工即使多放1天假仍可領到全薪，測試受雇者能否在80％的時間裡維持100％的生產力，是對當前工作模式一項大膽挑戰。

過去6年，「4 Day Week Global」已經在冰島等部分國家成功施行4天制的工作模式，分析發現，這能讓員工減輕壓力，工作與生活取得平衡，而雇主的生產率或服務品質也沒有大幅下降，其最新研究顯示，有78％的受試勞工表示每周工作4天感覺更快樂，壓力也更小。

研究團隊近期已在美國、西班牙、紐西蘭與愛爾蘭等國家展開試點計畫，英國目前則有6家公司宣布參加，其中包含相機公司Canon英國子公司「佳能歐洲醫學研究中心」的140名員工，以及規模從20人到逾百人不等的軟體公司與非營利醫療機構等受試對象。

「4 Day Week Global」計畫經理歐康納（Joe O’connor）表示，越來越多的企業正在轉向以提高生產率為重點的戰略，在不降低支薪的前提下能減少工時。報導稱，英國一家小型零售網路銀行Atom Bank去年11月就宣布永久實行4天制工作日，日本松下科技公司（Panasonic）今年也表示將試行非強制性的4天制方案。

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