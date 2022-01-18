航空業第一槍！華航園區明起居家辦公　長榮開放各部門決定

▲華航今天宣布園區自明天起實施分區、居家辦公。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者許維寧／台北報導

新冠肺炎本土確診案例不斷。中華航空今天（1/18）表示，自明天（1/19）開始華航園區實施分區、居家辦公計畫，降載上班人流。亦持續鼓勵員工接種第三劑疫苗，目前機組員第三劑接種比率已近七成。長榮航空則說，由各部門視疫情狀況，依業務自行規劃分組、異地或居家辦公。

中華航空今天表示，華航園區自明天起實施分區、居家辦公計畫降載上班人流，減少人員接觸。華航票務櫃台及客服中心則維持營業，但華航要求櫃台人員需持續佩戴面罩／護目鏡及口罩，並透過隔板服務。也呼籲臨櫃民眾配合人數控管，並量測體溫、實名制及進行手部清潔消毒；現場同時加強清消頻率。

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華航表示，持續鼓勵員工接種疫苗，並於公司內設立接種站，目前機組員第三劑接種比率已近7成。

華航也說明，已增加配發第一線執勤人員N95口罩，機組員在國內外航廈行進時一律穿戴N95口罩、面罩或護目鏡；於入境第一線工作的機場地勤、修護人員，執勤時也穿戴N95口罩搭配原有防護裝備。也提醒員工使用隨身酒精加強消毒，各單位停辦尾牙等聚餐活動，並將對外會議改線上辦理。

長榮航空則說明，為達到「班機持續營運、員工安全確保」目標，目前由各部門視疫情狀況，依業務自行規劃分組、異地或居家辦公。

▲是否分區或居家辦公，長榮航空開放各部門視疫情、規劃決定。（圖／長榮提供）